Grasso: "Vidal pactó la entrega de nuestros recursos"

El intendente de Río Gallegos se refirió con firmeza sobre la resolución del Ministerio de Economía que formaliza la constitución de la "Carboeléctrica Río Turbio" y que esta podría derivar en “achique, despidos y miseria”, vinculando la medida con políticas de entrega de recursos y afectación de derechos laborales.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, expresó su rechazo y preocupación por la resolución del Ministerio de Economía que instruye a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Minería a constituir formalmente la firma "Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima".

A través de un mensaje en sus redes sociales, Grasso sostuvo que la medida forma parte de un acuerdo político entre el Gobierno Nacional y el Gobernador Claudio Vidal que “pactó la entrega de nuestros recursos y de la carboeléctrica”, advirtiendo que esta decisión podría derivar en “achique, despidos y miseria”, en referencia a experiencias anteriores con YPF en la provincia.

La resolución oficial establece los pasos formales para la constitución de la empresa, un proceso que según el jefe comunal podría poner en riesgo puestos de trabajo y derechos laborales, en un contexto de creciente debate político sobre la gestión de los recursos energéticos de Santa Cruz.

Grasso señaló además que “vienen por tu trabajo, por tus derechos”, destacando la necesidad de que los ciudadanos y trabajadores se mantengan alerta ante lo que calificó como una medida de entrega de recursos estratégicos de la provincia.

La polémica abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la administración de la Carboeléctrica Río Turbio, considerada un activo estratégico para Santa Cruz, y evidencia la tensión política entre autoridades locales y nacionales en torno al futuro de la energía y el empleo en la región.