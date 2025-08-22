Grasso: “Tenemos que abrir estos espacios para preguntar, formarnos y discutir la política de los tiempos que vienen”

En el marco del ciclo de charlas y debate “Desde el Sur”, organizado por la Municipalidad de Río Gallegos, el abogado y analista político Carlos Maslatón brindó una conferencia acompañado por el intendente Pablo Grasso y el secretario de Legal y Técnica, Gonzalo Chute.



El intendente Grasso destacó la importancia de abrir espacios de discusión y reflexión en la comunidad: “Lo que intentamos es poder debatir, interiorizarnos de lo que pasa en la Argentina y en la provincia para entender qué sucede en nuestra ciudad. Tenemos que abrir estos lugares para que preguntemos, para que nos formemos y para que veamos que estamos preparados para discutir la política de los tiempos que vienen”, afirmó.



En este sentido, el jefe comunal remarcó que los problemas económicos actuales no pueden ser negados y valoró la mirada crítica de Maslatón: “Todos palpamos que la economía no va bien. Que lo diga una persona formada en lo económico, que incluso fue parte del armado político de La Libertad Avanza y hoy cuestiona fuertemente al gobierno nacional, marca que estamos ante una gran estafa electoral. La política económica que se está aplicando lleva al fracaso”, sostuvo.



Grasso también señaló la falta de respuestas del gobierno nacional y su impacto en provincias como Santa Cruz: “Llevamos el segundo año sin presupuesto nacional y con muchos incumplimientos en materia de leyes. Hay una falta de política clara y de cumplimiento con la demanda de la población. No es solo la economía, también lo político está yendo por un camino equivocado”, agregó.

Finalmente, el intendente se mostró satisfecho por la convocatoria y el interés que generó la actividad: “Estamos contentos porque se vivió un intercambio muy abierto, donde comerciantes, jóvenes y vecinos pudieron preguntar y participar. Queríamos que Maslatón se lleve una buena impresión de Río Gallegos, una ciudad pujante que siempre ha peleado y aportado mucho a la Argentina”.