Grasso recuperó el Jardín Maternal Municipal: 120 cupos, inversión y gestión 100% municipal

Se realizó hoy el acto de presentación de la puesta en valor del Jardín Maternal Municipal “Castillo de Sonrisas” ubicado en Maipu 472. Luego de muchos años, este emblemático lugar retoma funciones pero ahora con una gestión 100% de trabajadores municipales.

En una ceremonia encabezada por el Intendente Pablo Grasso, se realizó hoy la presentación de la puesta en valor del Jardín Maternal Municipal “Castillo de Sonrisas”. Participaron la presidenta del Concejo Deliberante Daniela D´Amico, legisladores, autoridades municipales, docentes, público en general y, especialmente invitados, el ex intendente “Freddy” Martínez, la primera directora Ana Navarrete y trabajadoras que se desempeñaron en el lugar previo a su cierre.

Durante el acto, se recordó que el Jardín Maternal comenzó a funcionar en 1999 y luego debió cerrar sus puertas por distintos conflictos. Muchos años después, la gestión del Intendente Pablo Grasso tomó la decisión de recuperar este espacio tan importante y para ello realizó una inversión superior a los 120 millones de pesos para la restauración y puesta en valor del edificio. También se armó un equipo de trabajo de docentes y personal auxiliar municipal destinado exclusivamente al establecimiento.

Recuperar un lugar abandonado

Al momento de las palabras, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub, agradeció a las maestras “que lucharon mucho para que este proyecto se vuelva a poner en marcha”.

“Recuperar este lugar que quedó abandonado, con un largo conflicto, es muy importante. Es un lugar para los niños, para que los papás puedan ir a trabajar y que los niños estén seguros. Es una propuesta más, un lugar de cuidado para todos los chicos de Río Gallegos”, destacó Chalub.

A su vez, destacó a todas las áreas del Municipio que “pusieron mucho corazón para poder estar acá”. “Este espacio es para las familias y para que nuestra ciudad siga creciendo. No se van a arrepentir de elegir este lugar”, cerró.

Estado presente

Por su parte, Alfredo “Freddy” Martínez, intendente entre 1991 y 1999 que inauguró este establecimiento educativo, se dirigió a los presentes y aseguró que “es una alegría enorme cuando el Estado participa y vuelve a tomar la conducción para que todos estén un poco mejor, mucho más cuando se trata de los más chicos y los más viejos”.

“Es un ejemplo claro que el Estado es necesario, que tenemos que reforzarlo, cuidarlo, controlarlo y hacerlo más grande. En estas épocas de crisis se ve la importancia del Estado presente”, agregó el ex intendente de Río Gallegos.

También dijo que los trabajadores municipales “siempre han puesto el hombro cuando hay que hacer las cosas y mucho más cuando es para compañeros y compañeros que tienen que trabajar y dejar sus hijos”.

“No debe haber cosa más hermosa que dejar a su hijo con tranquilidad y luego volver a buscarlo. El Estado debe seguir protegiendo a los más chicos y a los más viejos”, concluyó en el acto.

Gestión y trabajo conjunto

El intendente Pablo Grasso fue el encargado de cerrar el acto con su discurso. Se mostró feliz por la reinauguración: “Estamos contentos de seguir esta iniciativa, que se trata de comprender la presencia del Estado. Cuando el privado en muchas ocasiones desaparece, hay que estar presentes”.

“Espero que disfruten mucho y cuiden mucho a nuestros chicos, que lo tomen como propio. Las cosas van a ir cada vez mejor”, dijo refiriéndose al cuerpo de docentes y auxiliares.

Grasso expresó que “lo más importante que tenemos los padres y las madres son nuestros hijos, así que dejamos lo más valioso a las mejores personas que elegimos para que estén en frente de esta hermosa institución”.

Para finalizar, el jefe comunal señaló el esfuerzo de todos los sectores y pidió seguir trabajando con respeto y unión, “marcando la presencia del Estado”

Puesta en valor

Con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y confort, el Municipio realizó tareas de gas y electricidad, mejoras constructivas generales y renovación de espacios de uso cotidiano. La obra contempló reparación de muros interiores, exteriores y medianeros, mejoras en veredas perimetrales y la incorporación de pisos de goma. También se llevaron adelante tareas sobre carpinterías, renovación de sanitarios, mejoras en el techo, parquización, recambio de artefactos y otras labores. La obra no sólo apuntó a mejorar la infraestructura existente, sino también a fortalecer un espacio fundamental para la comunidad, promoviendo condiciones adecuadas para el cuidado, la educación y el bienestar de la primera infancia.

Características

El jardín maternal es un espacio de contención y cuidado de las infancias, y tiene como principal objetivo acompañar a las familias en la crianza de niños y niñas dentro de un entorno confiable y seguro.

Actualmente tiene una matrícula de 120 niños y niñas, que accederán a un proyecto educativo institucional con estímulos de acuerdo a las pautas madurativas de cada sala, y con acceso a actividades físicas, artísticas y culturales. El horario de funcionamiento del jardín es de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas, y cuenta con salas de 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 y 5 años. El establecimiento será dirigido por la Profesora Carla Matulich, en conjunto con la vicedirectora Profesora Natalia Palacios.