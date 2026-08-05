Grasso recorre dependencias municipales para defender los recursos de la ciudad y la autonomía municipal

Tras el fallo judicial que habilita al Gobierno Provincial a retener fondos de la coparticipación municipal, y que se sumaría al 20% que la Provincia ya descuenta por ley para la Caja de Previsión Social, el intendente Pablo Grasso continúa recorriendo las distintas dependencias municipales para informar a los trabajadores sobre el alcance de la medida y advertir sobre el riesgo que representa para el pago de salarios.



Este martes mantuvo encuentros con trabajadores de Tránsito, de la Secretaría de Planificación y Obras Públicas y del Juzgado Municipal de Faltas. Las reuniones continuarán durante los próximos días hasta alcanzar a la totalidad de las áreas municipales.

Durante los encuentros, Grasso explicó que un nuevo descuento sobre los recursos coparticipables compromete seriamente las finanzas del Municipio y pone en riesgo el cumplimiento de una de las principales obligaciones del Estado local: el pago de los salarios y la prestación de los servicios que reciben los vecinos.



Además, remarcó que la medida avanza sobre la autonomía municipal y contradice el artículo 141 de la Constitución Provincial, que garantiza la intangibilidad de los recursos que corresponden a los municipios. En ese sentido, sostuvo que la retención impulsada por el Gobierno Provincial resulta inconstitucional, ya que afecta fondos propios de Río Gallegos que deben destinarse al funcionamiento del Estado municipal y al salario de sus trabajadores.



Desde el Municipio señalaron que no se trata de una disputa política entre administraciones, sino de una decisión que perjudica directamente a miles de familias riogalleguenses. “Los recursos de Río Gallegos son de los vecinos de Río Gallegos. Quitarle esos fondos al Municipio significa poner en riesgo el salario de los trabajadores y el funcionamiento de servicios esenciales”, afirmaron las autoridades.



Finalmente, ratificaron que continuarán informando de manera directa a cada sector de la administración municipal sobre el alcance de la resolución judicial y reiteraron que defenderán la autonomía municipal y los recursos que pertenecen a todos los riogalleguenses.