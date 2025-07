Grasso recibió a Marcos “Chino” Maidana, que valoró el respaldo del Municipio para la velada boxística en Río Gallegos

Este jueves, el intendente Pablo Grasso recibió en su despacho al excampeón mundial de boxeo Marcos “Chino” Maidana, quien se encuentra en Río Gallegos para presentar oficialmente la velada de boxeo profesional que se desarrollará este viernes en el Atlético Boxing Club.

El evento del viernes organizado por Chino Maidana Promotions, acompañado por el Municipio, incluirá seis combates de distintas categorías, con transmisión en vivo por ESPN 2 desde las 19:00.

Durante el encuentro, Maidana agradeció al jefe comunal por el respaldo al evento y conversaron sobre la importancia del deporte en la comunidad. “Estamos acá para hacer las cosas bien, lindas para la gente y para todo Latinoamérica”, expresó el ex púgil santafesino, acompañado por su equipo de trabajo, entre ellos Rodrigo Calabrese y Rodney Martín.

La velada tendrá como atracción principal el combate por el título argentino welter entre Marcelo “Rateka” Sánchez y Nicolás “Maldito” Jara. Además, abrirá con el enfrentamiento en categoría súper gallo entre Dylan “El Distinto” Navarro y Franco “Pajarito” Gauto.

También se presentarán Anabel “Avispa” Ortiz frente a Carolina Ferrari en mini mosca femenino, y Juan Camino González frente a Jonathan “Picante” Parada en super welter. En peso welter, se medirán Abram Martínez ante Miguel Ángel Scaringui, y en la pelea de semifondo se enfrentarán Lorenzo “Neno” Gerez y Christian “El Elegante” Andino.

Durante la charla con la Dirección de Comunicación Pública del Municipio, Maidana reflexionó sobre su presente como promotor y su compromiso con el desarrollo del boxeo argentino.

“Hoy tenemos al Puma Martínez, el único campeón mundial argentino, y estamos buscando nuevos talentos por todo el país. Queremos cuidar al boxeador, dejar atrás prácticas abusivas y hacer crecer el deporte”, aseguró.

Consultado sobre su accidente en moto a comienzos de año, Maidana contó: “Fue un golpe duro. Estuve varios días sin moverme, pero salí adelante con fuerza mental. No fui al médico. Solo con la cabeza”. Además, destacó que no tiene cuentas pendientes con su carrera como boxeador. “Peleé con todos los que debía, incluso con Mayweather. No me quedó nada por hacer”, afirmó.

Sobre su estilo y si lo ve reflejado en algún boxeador actual, señaló: “Lo veo en el Puma Martínez. Pero cada uno tiene su estilo. Nosotros buscamos a los mejores por todo el país, incluso acá en la Patagonia”.

Fiel a su estilo sencillo, también se refirió a uno de los momentos más virales de su carrera: el famoso alfajor Guaymallén que comió luego de una pelea. “Siempre me lo pasaban, pero ese día lo agarré y lo comí. Salió en todos lados”, recordó entre risas.

Finalmente, Maidana invitó a toda la comunidad a asistir este viernes al evento. “Va a haber buenas peleas y un gran show. Los esperamos a todos en el Boxing Club”, cerró.

Es de indicar que esta tarde en las instalaciones del Teatro Municipal Héctor Marinero, se llevo a cabo la conferencia de prensa y presentación de los distintos púgiles que tomaran parte de la velada de este viernes en el Polideportivo del Atlético Boxing Club.