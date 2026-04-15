Grasso participó de reunión de la FAM y reclamó reactivación de obras y envío de fondos



El intendente de Río Gallegos se reunió junto a gobernadores, intendentes y dirigentes de todo el país para solicitar al Gobierno nacional la reactivación de obras paralizadas y la transferencia de fondos adeudados.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, participó de una reunión junto a gobernadores, intendentes y más de un centenar de dirigentes en el marco de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Durante el encuentro, del que también formaron parte el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y los intendentes Aldo Aravena y Jorge Salomón, se planteó un reclamo conjunto al Ministerio de Economía de la Nación.

El pedido central estuvo enfocado en la necesidad de reactivar obras públicas actualmente paralizadas, así como también en la transferencia de fondos que, según manifestaron, se encuentran adeudados por parte del Gobierno nacional.