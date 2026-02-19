Grasso participó de la puesta en funciones del Prefecto Principal Lanciotti como nuevo jefe de la Prefectura Río Gallegos

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, participó este miércoles de la ceremonia de Puesta en Posesión del Cargo del nuevo jefe de la Prefectura Río Gallegos e Islas Malvinas, Prefecto Principal Alejandro Daniel Lanciotti.

El acto se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Prefectura Naval Argentina, en la intersección de las calles 9 de Julio y Gobernador Lista. Allí, el jefe saliente de la fuerza Prefecto Principal Sergio Ariel Esquivel, realizó el traspaso formal de funciones.

Acompañaron al intendente la Secretaria de Gobierno Sara Delgado y la secretaria de Coordinación Ejecutiva Claudia Picuntureo. Las autoridades municipales hicieron entrega de un presente al flamante jefe, reafirmando el acompañamiento institucional del Municipio con las fuerzas federales que cumplen funciones en la ciudad.

Desde la Municipalidad de Río Gallegos se destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado, fortaleciendo los vínculos de cooperación en pos de la seguridad y el bienestar de la comunidad.