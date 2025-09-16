Grasso: “nuestra política deportiva es la mejor de la Patagonia y eso también es peronismo”

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, habló con Voces y Apuntes sobre su trayectoria política, la importancia de la gestión y de la militancia, y destacó la relevancia de las políticas sociales y deportivas. También hizo referencia a la construcción de listas políticas que reflejen las necesidades de la población.

En diálogo con Voces y Apuntes, Grasso reflexionó sobre la política local y la lista de Fuerza Santacruceña que acompaña de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre: “Lo que pensamos es que lo importante es poner gente en las listas que introduzca el pensamiento de la población y que lo que dice en la campaña lo cumpla en la realidad. Esa es la diferencia que tiene la lista Fuerza Santacruceña, donde llevamos a Juan Carlos Molina, y a Moira Lanessan,, que ha trabajado muchísimo con las pymes, emprendimientos, productores y empresas de toda la ciudad”.

Sobre los desafíos actuales, Grasso destacó la importancia de sostener políticas sociales y deportivas: “Me arriesgo a decir que tenemos la mejor política deportiva de la Patagonia. Todos los fines de semana hay eventos en toda la ciudad, más de 1.500 jóvenes menores de 16 años participan en distintas disciplinas, y el 25% de la población está dentro de nuestros gimnasios municipales”.

Agregó que estas acciones buscan generar contención y prevenir problemáticas sociales: “Abrimos un gimnasio nuevo y eso genera contención. Es sacar a los pibes de la calle, de la droga, de las problemáticas sociales. Eso es peronismo”.

Grasso subrayó la importancia de un Estado presente: “No es magia, es gestión. Hay que conocer el Estado y tener sensibilidad social. Si a un club no lo ayudás, es muy difícil que con ferias de empanadas pueda inscribirse en la liga o comprarse una camiseta. Lo mismo pasa con los centros de jubilados: no pueden estar haciendo ferias para pagar la luz y el gas, que son exorbitantes. Si el Estado se retira, ¿para qué lo votaste?”.

Finalmente, diferenció la lógica de la gestión de las promesas vacías: “La gente creyó que la provincia iba a ser otra, pero la realidad es que se transforma con gestión y sensibilidad social, no con discursos”.