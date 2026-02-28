Grasso: “Javier Milei y Claudio Vidal van a profundizar el ajuste en Santa Cruz y será contra los trabajadores, los jubilados y los enfermos”

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, habló ante un importante marco de militancia en el Comando Construyamos Juntos de Río Gallegos, donde sostuvo que “el déficit que está marcando el Gobierno Provincial lo van a pagar los trabajadores y los jubilados santacruceños”. Asimismo, llamó a “defender lo logrado en la ciudad y a explicarle a los vecinos la estafa electoral de Milei”.



“No hay plata, no hay consumo, no hay dinero en la calle. Los comercios cierran y los supermercados están vacíos”, describió el Intendente, asegurando que “lo que nos venden por redes sociales no es la realidad que estamos viviendo”. En ese sentido, afirmó que “están rifando nuestros recursos a costa del trabajo de nuestra gente” y remarcó que “la mal llamada Ley de Modernización lo único que hace es quitarle fuerza y poder de negociación a los trabajadores”.



Asimismo, se refirió al proyecto de reforma del régimen jubilatorio para Santa Cruz que llegó de forma anónima a distintas redacciones durante la última semana.

“No se filtró: lo filtraron a propósito para que la gente empiece a asimilarlo y para sondear la reacción. El ajuste se va a profundizar en Santa Cruz y, por supuesto, las víctimas serán los de siempre: jubilados, trabajadores y enfermos”, expresó.



Grasso detalló que hoy Río Gallegos “recibe un 70 % menos de regalías que a principios de 2024, además de una caída del 30 % en la coparticipación nacional y provincial producto de un contexto recesivo”. En este sentido, destacó que, como consecuencia de una administración municipal ordenada, “es la primera vez en la historia de esta ciudad que no recibimos un solo peso para pagar aguinaldos”.



“Quisieron fundir a Río Gallegos, pero terminaron fundiendo la provincia. El déficit provincial proyectado supera los 311.000 millones de pesos y lo van a financiar con deuda, que vamos a pagar todos los santacruceños. Han hecho un desastre y no mejoraron ningún índice”, enfatizó.



Finalmente, señaló que las transferencias a los municipios “cayeron casi el doble que los recursos provinciales”, lo que demuestra “un claro desmedro y abandono de las economías locales, que son las que en definitiva terminan resolviendo los problemas de la gente”. En ese marco, afirmó que “recibieron una provincia con superávit y hoy no pueden pagar los sueldos sin endeudamiento”.



Por último, llamó a “defender lo construido y lo logrado en la ciudad” y concluyó: “Las obras y la transformación de Río Gallegos están a la vista; lo que no está a la vista es qué hizo el Gobierno Provincial con la plata de todos los santacruceños”.