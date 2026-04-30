Grasso fortalece el trabajo en salud mental y prevención de adicciones en los barrios

El intendente Pablo Grasso mantuvo este miércoles una reunión con el equipo de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Río Gallegos, encabezado por la directora Cintya González, con el objetivo de fortalecer las estrategias de abordaje territorial y consolidar acciones de prevención y acompañamiento en la comunidad.

El encuentro se desarrolló en el despacho del jefe comunal y contó con la participación de los profesionales que integran el área, quienes presentaron distintas líneas de trabajo orientadas a la intervención en barrios, instituciones educativas y espacios comunitarios.

En ese marco, González explicó que el objetivo es articular una agenda conjunta con el Ejecutivo Municipal. “La idea es tener una línea de trabajo junto a la Intendencia para abordar los dispositivos barriales y pensar lo que pasa con la violencia en las escuelas y con los adolescentes”, señaló.La directora también remarcó la necesidad de profundizar las políticas públicas vinculadas a la salud mental a partir de demandas concretas de la comunidad.

“Los jóvenes le plantearon al intendente la necesidad de trabajar sobre la salud mental. Tenemos que generar dispositivos, espacios de escucha y contención para brindar herramientas que les permitan sobrellevar situaciones de crisis, angustia y conflictos familiares”, indicó.

En ese sentido, subrayó la importancia de fortalecer las redes de acompañamiento en la ciudad. “Necesitan apoyo y fortalecer la red de contención. La idea es conectarnos con distintos profesionales para poder acompañarlos”, agregó.

Durante la reunión, el equipo presentó además las acciones previstas en el marco del programa de prevención del suicidio “Cada corazón merece una oportunidad”, que comenzará a implementarse en distintos ámbitos de la ciudad.“Empezamos con un concurso de bocetos en la Casa de la Juventud para pintar un mural con un mensaje preventivo.

También vamos a sumar arte urbano, caminatas, jornadas académicas y trabajo con clubes”, detalló González.Asimismo, la funcionaria recordó que el área cuenta con dispositivos de atención directa para la comunidad. “Trabajamos en la atención primaria, pero también tenemos dispositivos de atención directa para pacientes con grupos de tratamiento y toxicomanías”, explicó.En relación al acceso a estos espacios, informó que la admisión se realiza sin turno previo.

“La admisión es los lunes a las 14 horas y los jueves a las 9 horas. La persona se presenta sin sacar turno, se evalúa su situación y se la orienta para iniciar un tratamiento”, precisó.