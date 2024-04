Grasso encabezó el acto de anuncio de llamado a licitación pública para la construcción de un polideportivo municipal

En instalaciones del Gimnasio Municipal “Eva Perón” el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, encabezó esta tarde el acto de anuncio de llamado de licitación pública de un polideportivo, anuncio que ya había realizado semanas atrás y que viene a atender una demanda importantísima de la ciudad.

Durante la ceremonia, el mandatario estuvo acompañado por la secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso; y el resto de los integrantes del gabinete comunal; legisladores provinciales y comunales.

En el acto se explicó que a esta posibilidad se llega a partir del compromiso del Intendente y gracias a la decisión política de administrar y destinar los recursos para satisfacer la demanda de los riogalleguenses en materia deportiva y con “el firme propósito de fortalecer y potenciar el desarrollo deportivo, cultural y social en la localidad”.

A su tiempo, la licenciada María Grasso celebró esta posibilidad que se abre con esta obra, y más en tiempos “donde la obra pública no está siendo bien considerada” desde el Gobierno Nacional y luego resaltó que esta obra beneficiará sustancialmente a los vecinos de los barrios PROCREAR, Favaloro y de las viviendas entregadas por el municipio, y “toda esa zona de influencia”.

Grasso destacó el compromiso con las políticas públicas

Durante su alocución, el intendente mencionó en reiteradas ocasiones la necesidad de avanzar incluso en la adversidad del escenario impuesto desde el Gobierno Nacional y su mirada contraria al impulso de obras públicas.

“Cuando empezamos esta gestión nos decían no hay más obra pública, no hay más financiamiento, no hay más plata. No se hace más nada, como si todo tendría que desaparecer.

La verdad es que estamos viviendo días complicados”, comenzó diciendo el intendente, quien mencionó la incertidumbre que hay en el campo laboral ante los despidos, la mirada sobre la privatización de las empresas del Estado y la escasez de financiación para obras.

Pese a ese escenario, Grasso recordó que en las últimas semanas se comenzaron a hacer trabajos en distintos sectores de la ciudad con financiamiento y mano de obra propia. “Y así arrancamos el cordón cuneta de la calle Zapiola y también la continuación de la Maradona.

Financiamos con plata de la Municipalidad una obra totalmente abandonada por el gobierno nacional. Y así continuamos con el NIDO, que estamos haciendo un trabajo con mano de obra municipal también para poder terminar esa obra y que la Secretaría de Niñez tenga su edificio”, dijo.

Luego mencionó que la Municipalidad seguirá haciendo trabajos en la medida de lo que pueda con sus recursos. Y en ese sentido, mencionó que se está trabajando en la construcción de bicisendas en el sector de la costanera y en muchos otros proyectos de obra pública que se seguirán impulsando y buscando la manera de financiar en la medida de los recursos económicos con los que cuente el Municipio.

Asimismo, insistió en que “hay que gestionar, hay que elaborar proyectos”, y luego fue categórico al señalar que “tenemos que demostrar que de las peores crisis tienen que salir los dirigentes a buscar recursos”, y en ese sentido adelantó que “mañana (por el jueves) estamos yendo a Comodoro Rivadavia para participar el viernes de una reunión importante de las regiones atlánticas y allí discutir cómo salimos juntos delante de esta situación”, dijo.

Memoria Descriptiva

Cabe señalar que este polideportivo se compone de una cancha de 28 metros de largo por 15 metros de ancho. Tribunas, vestuarios equipados con ducha y sanitarios para equipo local y visitante. También contará con baños públicos y baños adaptados. El plazo de finalización de obra es de 10 meses y suma una inversión total de más de 920 millones, siendo una de las pocas obras públicas en ejecución en nuestra provincia con fondos municipales.