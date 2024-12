Grasso en Pico Truncado: “El RIGI lo que ofrece es saquear la provincia, sin rendir cuentas, sin pagar impuestos ni tomar trabajadores santacruceños”

Tras una seguidilla de reuniones durante todo el día viernes en Pico Truncado, el Intendente de Río Gallegos insistió en la necesidad de organizarse colectivamente para sortear el mal momento que vive nuestro país producto de un Gobierno que se jacta de bajar la inflación, sin hacerse cargo del altísimo costo que están pagando toda la clase media argentina, los trabajadores y los sectores más vulnerables. Vecinos y vecinas de esa localidad le manifestaron a Grasso el malestar por el retiro de las empresas, el parate de la obra pública y la profundización de la pobreza.

Pablo Grasso mantuvo reuniones con trabajadores de la salud, organizaciones sociales, empresarios, militantes de Las Heras y Caleta Olivia, y estuvo acompañado por los concejales Jhonatan Sandoval de Pico Truncado, Pamela Pesoa y José Subiabre de Perito Moreno, y Carlos Aparicio de Caleta Olivia.

La zona norte de Santa Cruz atraviesa una dura realidad ante el fuerte impacto de la recesión económica, una supuesta recuperación que no llega y mucho menos las inversiones. En este contexto el intendente invitó a “cada vecino y vecina a reunirse en las juntas vecinales, organizaciones barriales, clubes, y ver de qué manera podemos ayudarnos y proponer nuevas alternativas y un debate político que recupere el la esperanza y el optimismo de nuestro pueblo”.



Grasso reivindicó a legisladores, organizaciones sindicales y trabajadores que están dando la pelea en el parlamento provincial contra el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que impulsa el gobierno de Milei). Para el dirigente político, lo que pasa en la Legislatura “no es ni más ni menos que la lucha por evitar un saqueo sin precedentes en nuestra provincia, un supuesto sistema de grandes inversiones que lo que hace es beneficiar a las grandes corporaciones extranjeras, sin pedirles nada a cambio, con exenciones impositivas inauditas y la posibilidad de no comprar insumos en nuestro país, pero tampoco tomar mano de obra local, ni santacruceña ni argentina”. En este marco dijo que “ojalá lleguen inversiones, pero los santacruceños no queremos verla pasar, queremos ser parte de las decisiones, por eso no vamos a permitir ningún engaño”.



Grasso dijo que “hoy la mayoría de las obras pautadas en cada una de nuestras localidades están paradas, se paralizaron las represas y vemos como YPF retira sus equipos y los trabajadores siguen en sus casas producto de malas decisiones, por ello es necesaria la unidad de los santacruceños y un debate serio”.