Grasso en la Expo Deporte: “vamos a seguir sumando disciplinas, construyendo gimnasios y generando oportunidades”

Con gran éxito, la Municipalidad de Río Gallegos llevó adelante la primera edición de la Expo Deporte 2025, un evento que reunió a más de 80 expositores, cientos de vecinos y vecinas, y que tuvo como eje principal la promoción de la actividad física, la inclusión y el fortalecimiento del deporte provincial.



Durante dos jornadas, los asistentes pudieron disfrutar de exhibiciones, charlas, clínicas deportivas, muestras, simuladores, presentaciones de emprendedores locales, espectáculos musicales y sorteos, en un clima de encuentro y celebración.

Actualmente, el 25% de los habitantes de Río Gallegos participan en actividades deportivas que dependen del Municipio.

“Esta Expo Deporte significa que vamos por más inclusión, pero también jerarquía y profesionalismo para nuestros deportistas. Vamos a seguir sumando disciplinas, construyendo gimnasios y generando oportunidades para nuestros chicos, chicas, adultos y adultos mayores”, destacó el Intendente.



La gran convocatoria en esta primera edición confirma que Río Gallegos debe profundizar este tipo de espacios que fortalecen el deporte, la comunidad y la calidad de vida de todos sus habitantes.