Grasso e integrantes de clubes hablaron de la posible entrega de un terreno para la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios

El intendente de Río Gallegos recorrió hoy, junto a socios de la AIFB, una parcela ubicada frente a la cancha Nora Vera que pertenece al Municipio y que podría ser cedida a la asociación. En caso de concretarse, será un gran avance para el futbol barrial.

Del encuentro participaron integrantes de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios que conforman la lista Celeste y Blanca y que se presentarán en las próximas elecciones de autoridades de la AIFB, como una alternativa a la conducción actual.



Estos vecinos y estas vecinas, que desde hace muchos años mantienen un fuerte vínculo con el futbol barrial, solicitaron al Intendente Pablo Grasso una parcela de aproximadamente una manzana de extensión que se encuentra justo en frente de la cancha Nora Vera. El jefe comunal consideró posible la cesión de esta tierra, aunque aún quedan por definir algunas cuestiones sobre las que se trabajará en conjunto.



Los integrantes de la lista Celeste y Blanca destacaron el apoyo permanente de Pablo Grasso al futbol barrial y mostraron una gran expectativa por el futuro de la Asociación, teniendo en cuenta las próximas elecciones de autoridades.