Grasso cuestionó el tratamiento de la Ley de Glaciares y denunció falta de escucha a la comunidad



El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, criticó el proceso legislativo vinculado a la modificación de la Ley de Glaciares y aseguró que el Gobierno busca avanzar sin contemplar la opinión social.

A través de sus redes sociales, Pablo Grasso expresó un duro cuestionamiento al tratamiento del proyecto de ley que propone modificar la normativa vigente sobre la protección de los glaciares. “Fue todo circo, la comunidad no fue escuchada en las audiencias”, sostuvo, al tiempo que acusó al Gobierno de avanzar junto a “sus cómplices” en decisiones que afectarían recursos naturales.

El jefe comunal también apuntó contra la urgencia del tratamiento legislativo, señalando que responde a “un plan económico que se diluye” y a “un discurso que ya nadie se come”. Sus declaraciones se dieron en el marco de la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación prevista para el 8 de abril, donde se abordará la iniciativa de modificación de la Ley 26.639.