Grasso celebró el rechazo a la Ley de Tierras: “La patria no se vende”



El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se expresó en sus redes sociales tras la caída de la denominada Ley de Tierras y sostuvo que la reconstrucción del país debe realizarse “con la fuerza de un pueblo patriota

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, celebró a través de sus redes sociales el rechazo a la denominada Ley de Tierras y destacó el resultado con un mensaje en defensa de la soberanía nacional.

“Porque la reconstrucción de la Argentina es con la fuerza de un pueblo patriota, la fuerza de los que trabajan y de todas las familias argentinas que queremos vivir en un país normal”, expresó el jefe comunal en su publicación.

Asimismo, Grasso afirmó: “La patria no se vende, las Malvinas son Argentinas y la Patagonia también”.

El mensaje fue acompañado por una imagen con la leyenda: “¿Viste? Lo hicimos juntos. Se cayó la Ley de Tierras. La patria no se vende”.