Grasso: “basta de complicidad, basta de mentira”

El encargado de dar la bienvenida fue el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien brindó un encendido discurso sobre el contexto de entrega de nuestros derechos y recursos en manos de quienes eligen encausarse detrás de Javier Milei.



“Los peronistas sabemos hacernos cargo de la realidad y sintetizamos el pensamiento de nuestros vecinos. Nosotros no creemos en los salvatajes individuales, sino en que hace falta vecinos y vecinas que se la jueguen, que no tengan miedo. ¡Basta de complicidad, basta de mentira!”.

El jefe comunal se preguntó luego “qué nos pasó” porque “ no es normal que nuestros viejos no tengan remedio, que nuestros pibes no tengan trabajo y que nos apunten a nosotros con que somos la casta, los chorros y resulta que ellos piden coimas a la vista de todos, nos dejan sin recursos, sin obras, nos quieren cerrar YCRT y ajustan a nuestros vecinos”.

Para finalizar, Grasso pidió “recuperar la política y la lealtad”, a la vez que reconoció a las y los integrantes de la lista por haberse jugado en esta candidatura porque “han dejado muchas cosas de lado pero lo que trajeron es la lealtad, el patriotismo, el sentido de pertenencia y el amor por esta hermosa provincia. Y a los militantes: esta es la lista que va a meter los dos diputados. Sabemos de dónde vienen y más que seguros hacia dónde vamos”.