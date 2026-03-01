Grasso anunció Colonias de Invierno y viajes recreativos para Adultos Mayores

El intendente Pablo Grasso participó de la fiesta de cierre de las Colonias de Vacaciones para Adultos Mayores. Destacó la continuidad y fortalecimiento de esta política pública destinada a personas mayores de 50 años, confirmó la realización de la edición de invierno y anunció un viaje recreativo a Río Turbio.

La Municipalidad de Río Gallegos finalizó con gran éxito una nueva edición de las Colonias de Vacaciones para Adultos Mayores organizadas por la Secretaría de Deportes mediante un trabajo conjunto con las distintas áreas comunales. La propuesta impulsada por la gestión del intendente Pablo Grasso reafirma el compromiso del Estado municipal con la inclusión y el bienestar de las personas mayores durante todo el año.

La iniciativa se desarrolló durante dos semanas en el Gimnasio 17 de Octubre y estuvo destinada a personas mayores de 50 años, con actividades recreativas, culturales y deportivas, que incluyeron jornadas en el gimnasio y el natatorio, talleres, salidas recreativas, una obra de teatro, una cena show temática y un cierre en Pescazaike con asado y peña folklórica.

En la noche del viernes se realizó una cena show en la que participó el intendente municipal Pablo Grasso, quien anunció que las Colonias de Adultos Mayores continuarán durante el invierno y que, al finalizar la edición, se concretará un viaje recreativo a Río Turbio.