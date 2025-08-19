Granaderos enaltecieron el solemne homenaje al Libertador en Cañadón Seco

En una solemne ceremonia que tuvo lugar a mediodía de este domingo, la comunidad de Cañadón Seco tributó un solmene homenaje al General José de San Martín al evocarse el 175º aniversario de su paso a la inmortalidad.

La Plaza de los Compadres y Comadres de la Independencia, donde se encuentra la escultura del Libertador y los bustos de otros dos próceres, Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, fue el escenario del evento patriótico que coincidió con agradables condiciones climáticas.



Además, por primera vez en la historia de esta comuna, se contó con la presencia de dos integrantes del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo, tratándose del cabo primero Sergio Hernán Rebozzio y el soldado voluntario Matías Alejandro Coronel, quienes lucieron los históricos y vistosos uniformes y fueron declarados huéspedes de honor por Resolución de la Comisión de Fomento.



La ceremonia fue presidida por el secretario general de la comuna, a cargo de la presidencia, ingeniero Carlos Lisoni, asistiendo todos los integrantes del equipo de gestión y numerosos invitados especiales, entre ellos integrantes de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Caleta Olivia; altos oficiales de reparticiones de la Policía Provincial y de la unidad local de Bomberos; de Prefectura Naval, el concejal de Caleta Olivia Carlos Aparicio; delegaciones escolares, adolescentes y jóvenes de la Fundación Valdocco ,representes de otras instituciones comunitarias, vecinos en general y jinetes a caballo de la agrupación gaucha Siguiendo la Huella.

En principio se realizó el izamiento de Pabellones al tiempo que se entonaron las estrofas de la canción patria Aurora, para luego las del Himno Nacional, tras lo cual se escuchó una reseña histórica del máximo prócer de nuestra nacionalidad que, junto a su ejército, protagonizó la epopeya del cruce de los Andes para también luchar por la emancipación de Chile y Perú.

Reconocimientos

La Comisión de Fomento hizo propicia esta fecha evocativa para hacer entrega de una réplica de sable corvo de San Martin a los granaderos que engalanaron la ceremonia, obra del escultor metalúrgico local Carlos Miranda.

Otras distinciones similares fueron otorgadas a Santino Saldivia y Julieta Roa, en el marco del reconocimiento anual que se brinda a los jóvenes de la localidad por su comportamiento e ideales que se asemejan a las máximas legadas por el Libertador, correspondiéndoles también ser merecedores de becas comunales

Por otra parte, fueron distinguidos un total de 26 alumnos y alumnas de la Escuela Primaria Nº 23 y del Colegio Secundario Nº 33 y además las autoridades de la escuela primaria recibieron un cuadro del General San Martín que le pertenecera al extinto presidente comunal Jorge Soloaga y cuyos familiares decidieron que quedara a resguardo en esa institución educativa.

“Liderazgo Visionario”

El discurso alusivo a esta conmemoración estuvo a cargo de la directora de Obras y Mantenimiento, Bárbara Romero, quien definió el prócer como “símbolo de la independencia y la justicia social”.

“Su liderazgo visionario y su compromiso con la causa de la libertad y la igualdad lo convirtieron en un héroe para las generaciones” expresó la funcionaria, resaltando luego que “su legado nos inspira a seguir adelante en la lucha por una sociedad más justa y equitativa”.



En ese sentido subrayó que “su ejemplo nos recuerda que la política debe estar al servicio del pueblos y que los líderes deben trabajar por el bien común”, alto tan necesario en estos difíciles tiempos que atraviesa la patria.

Más adelante hizo alusión al sable corvo que acompañó a San Martin en todas sus campañas militares, siendo un símbolo emblemático de la independencia argentina, por lo cual la comuna de Cañadón Seco a partir de 2022 decidió hacer entrega de réplicas a escala para reconocer la labor de personas, entre ellas las jóvenes, que se distinguen por sus valores y ideales en bien de la comunidad.



Finalmente rememoró palabras del expresidente comunal, Jorge Soloaga quien, al referirse a esta localidad dijo que “somos Cañadón Contagiando la patria de San Martín, independiente, soberana y lejos de aquellos que pretenden quedarse con nuestros recursos. Somos Cañadón contagiando esa patria para todos los argentinos que pisan este suelo”.