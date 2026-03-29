Gran jornada de Mini Básquet en el gimnasio “Pancho” Cerda

Este sábado 28 de marzo, el gimnasio municipal fue escenario de una gran jornada de aprendizaje y recreación protagonizada por los más pequeños, como parte de una propuesta organizada por la Escuela Municipal “Mosconi”.

Mario Contreras, profesor de la Escuela Municipal de Básquet, explicó que estas jornadas forman parte del inicio de cada ciclo anual de la institución. “El objetivo es juntarnos, que los chicos comiencen a tener participación con distintos encuentros”, expresó. En esta oportunidad participaron equipos de Pico Truncado, junto a las escuelas “Pitbull”, “Alas de Acero” y la escuela de Cañadón Seco. El encuentro fue de carácter mixto y estuvo destinado a niños y niñas de entre 5 y 11 años.

Contreras señaló que estas actividades buscan que los protagonistas no solo apliquen lo aprendido en sus entrenamientos semanales, sino que también puedan compartir con pares de otras localidades y con las familias.

“La idea es que convivan, compartan y disfruten de esta actividad deportiva que eligieron hacer, que vengan a divertirse y pasar una tarde también en familia, es importante en esta etapa acompañarlos, verlos cómo disfrutan”, expresó.

Respecto al inicio del año en la escuela municipal, sostuvo que fue muy positivo y con mucha demanda, agotando los cupos en la primera semana. Asimismo, adelantó que ya se encuentra trabajando en un calendario cargado de encuentros a disputarse en la zona durante la primera etapa del año.

“La idea es que ellos salgan, participen, la pasen lindo, conozcan otra localidad y otros chicos, esta es la idea del básquet, compartir, hacer encuentros y disfrutar lo que es esta actividad”, puntualizó.