Gran jornada de celebración de la primavera en el CIC Del Carmen

Este sábado, el Centro Integrador Comunitario (CIC) Nuestra Señora Del Carmen de Río Gallegos fue escenario de una colorida y multitudinaria jornada bajo la consigna “Sombreros y peinados locos”, que convocó a familias, vecinos y vecinas del barrio para disfrutar de una tarde de juegos, espectáculos y propuestas recreativas.

La celebración contó con presentaciones artísticas de Las Muñecas de Giuli, el grupo de baile DSH, FAM Project y la murga 4 Vientos de la Escuela del Viento. Además, se sumaron espacios de participación comunitaria con la presencia de Vialidad Provincial, que ofreció un circuito vial infantil y exhibición de maquinarias, y la Superintendencia de Bomberos, que presentó vehículos y realizó demostraciones de equipos.

La jornada incluyó un variado abanico de actividades recreativas: Dj en vivo, merienda, pochoclos, castillos inflables, juegos didácticos, desfiles de sombreros con premios, la participación de adultos mayores de la residencia Zumalacarregui, la subsecretaría de cooperativas y mutuales, la sala gamer de la Subsecretaría de Juventud, el Espacio de Infancias de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia; y propuestas de la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación con palestra y juegos.

Las autoridades presentes fueron la anfitriona y directora del CIC del Carmen, Ivana Álvarez; la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas; la secretaria de Estado de Políticas de Desarrollo Local, Cecilia Cortés; la subsecretaria de Abordaje Territorial, Romina Contreras; el subsecretario de Políticas Alimentarias, Alberto Martínez; la subsecretaria de Discapacidad, Alejandra Ulloa; la subsecretaria de Adultos Mayores, Carla Beroiz, y el equipo de directoras de abordaje territorial.

En sus palabras, la ministra Luisa Cárdenas destacó la gran convocatoria y el acompañamiento de las familias: “Quiero felicitar a la directora del CIC del Carmen y a todo el equipo, que la verdad hacen un trabajo excelente y que ayer estuvieron hasta muy tarde preparando esto para que hoy -por ayer sábado- puedan disfrutar todos los chicos y los vecinos del barrio”.

La subsecretaria Romina Contreras puso en valor el rol de los Centros Integradores Comunitarios como espacios para la promoción de políticas públicas: “Empezamos con el CIC Fátima el fin de semana pasada, continuamos ahora con el CIC del Carmen y teníamos una actividad para este domingo, pero la vamos a reprogramar por cuestiones climáticas. Quedó programada para el próximo sábado 4 de octubre, de 15 a 18 horas, en el CIC Jesús, Arturo Illia y 13 de Julio”.

Finalmente, la directora del CIC del Carmen, Ivana Álvarez, subrayó: “El sentido de pertenencia que tienen los vecinos hacia el CIC del Carmen es muy valioso. Lo agradezco un montón, al igual que a mis compañeras de trabajo que también tienen un gran compromiso con este espacio comunitario”.

La jornada reafirmó el compromiso del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración con la construcción de espacios de encuentro, participación y fortalecimiento comunitario.