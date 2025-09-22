Gran jornada de aprendizaje y diversión en la “Expo Primavera en la Costa”

Con el objetivo de continuar acercando a la comunidad al mundo de los deportes acuáticos, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Subsecretaría de Turismo, impulsó una amplia jornada de actividades en la costanera local destinada a toda la comunidad.

La propuesta se realizó este domingo 21 de septiembre y contó con demostraciones náuticas, charlas de prevención, actividades de iniciación en deportes acuáticos para todas las edades y la posibilidad de disfrutar del visor panorámico para contemplar la belleza de nuestro mar.

Del evento participaron Fundación Kosten, Parador de Nadadores, Aguas Abiertas, Caleta SUP, Fundación Cadace, Club Náutico, Escuela Krush, además de la Prefectura Naval Argentina y distintas áreas municipales que se sumaron para garantizar la seguridad y el acompañamiento de las actividades.

Valeria Negro, subsecretaria de Turismo, destacó que el encuentro fue recibido con entusiasmo por el público y permitió que las agrupaciones pudieran dar a conocer sus propuestas, herramientas y experiencias, incentivando a sumarse a la práctica de deportes vinculados al mar.

“Es la forma de llegar al público en general, porque la idea es no solo juntarnos y mostrar la vida que tiene el mar en la Fiesta Náutica, entonces esto también nos va acercando, va haciendo que nosotros mismos nos vayamos afianzando en estas actividades y mostrando a la gente que quiera acercarse a ello”, mencionó.

En este sentido, resaltó que el evento representó una buena oportunidad para que la comunidad conozca a las distintas agrupaciones y escuelas de deportes náuticos y se informe sobre cupos, costos y edades recomendadas para la práctica de cada disciplina. Finalmente, la subsecretaria, marcó la importancia de acompañar la tarea de las distintas agrupaciones e incentivar su crecimiento para que cada propuesta se fortalezca y sean alternativas para nuestra comunidad y para turistas.