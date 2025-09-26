EN VIVO
Gran convocatoria en Los Antiguos para la capacitación en Marketing Digital

Este miércoles, en la localidad de Los Antiguos, se llevó a cabo una exitosa capacitación en Marketing Digital destinada a emprendedores de la Economía Social, organizada por la Secretaría de Estado de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, en conjunto con la Municipalidad local.

La jornada fue dictada por el secretario de Estado de Economía Social, Alberto Parsons, y contó con la presencia de la Intendenta Zulma Neira, quienes destacaron la importancia de estas iniciativas para acompañar y fortalecer a quienes apuestan al desarrollo local.

El encuentro reunió a numerosos emprendedores locales interesados en adquirir herramientas digitales para potenciar sus proyectos, consolidando así el compromiso de la Provincia con la economía social y el desarrollo territorial.

