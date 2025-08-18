Gran convocatoria en la Kermés de las Infancias en el CIC Fátima

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, realizó este sábado la Kermés de las Infancias en el CIC Nuestra Señora de Fátima, con una amplia participación de familias, niñas y niños que disfrutaron de una jornada llena de juegos, espectáculos y actividades recreativas.

Dicho evento fue acompañado por la titular de la cartera Social, Luisa Cárdenas; el secretario de Estado de Deportes y Recreación, Ezequiel Artieda; la secretaria de Estado de Políticas de Desarrollo Local, Cecilia Cortés; la subsecretaria de Abordaje Territorial, Romina Contreras; autoridades legislativas, provinciales y la comunidad en general.

Durante la jornada se presentaron artistas locales, entre ellos la Escuela de Danzas Kimen Nahuen, el Grupo DSH, la Escuela de Danzas Baladi, Zami y Toby del Estudio Fam Project, y un cierre a todo ritmo con la Murga Pasión Carnavalera. Además, hubo disco infantil, merienda, juegos recreativos, stands informativos, castillo inflable, corte de pelo gratuito, pochoclos, algodón de azúcar, expositores de juguetes coleccionables.

En este contexto, a la celebración se sumaron organismos provinciales como el Registro Civil del Ministerio de Gobierno; la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad, la División Canes de la Policía de Santa Cruz; la Dirección Provincial de Determinantes de la Salud del Ministerio de Salud y Ambiente, con controles de salud bucal, vacunación, control de riesgo cardiovascular, hábitos saludables y consulta nutricional; la Secretaría de Estado de Deportes y Recreación con espacios recreativos, y la Subsecretaría de Juventud, que instaló una sala gamer.

Al respecto, Cárdenas remarcó la importancia de trabajar de manera permanente por las infancias: “Nuestro compromiso con las infancias es todos los días. Este festejo es solo una parte del trabajo que realizamos desde el Ministerio, es un espacio donde fomentamos la participación de las familias y la comunidad. Nuestra Secretaría de Estado de Niñez trabaja diariamente para la protección de sus derechos y desarrollo integral, y desde las distintas áreas se los acompaña y fortalece”.

Finalmente, la ministra de Desarrollo detalló que durante este mes continuarán las actividades vinculadas a la niñez en los distintos CIC; agradeciendo además el constante acompañamiento de los distintos entes del Gobierno Provincial que se suman a cada propuesta territorial.