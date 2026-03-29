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Gran convocatoria en la degustación de productos de mar del Mercado Agroecológico

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Este sábado, en la chacra municipal “Punto Orgánico”, se desarrolló la propuesta denominada “Gran degustación con identidad patagónica”, una iniciativa que invitó a conocer platos elaborados con productos disponibles en el Mercado Agroecológico ubicado en el lugar.

La propuesta fue organizada por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, y contó con el acompañamiento del Jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia y un amplio público.

En este marco, Gabriela Anderson, referente del Mercado Agroecológico, explicó que se ofreció una degustación de vinos de elaboración propia y productos de mar, como trucha arcoíris presentada sobre brusquetas, con vegetales cocinados y especiados mediante diversas técnicas.

Asimismo, indicó que los productos de mar ofrecidos provienen de la empresa “Santa Cruz Puede” que se comercializan en el lugar y se presentan también como una alternativa accesible y saludable para la elaboración de platos típicos de Semana Santa, junto a la variedad de verduras frescas recién cosechadas.

“Una de las variantes que podemos ofrecer es justamente la trucha arcoíris y también medallones de merluza. Estamos hablando de productos congelados sin aditivos, ni conservantes, o sea que es un producto 100% natural”, expresó.

En cuanto a los valores, detalló que dos medallones de merluza se ofrecen a $2.900, el envase de 400 gramos a $ 4.950 y el filet de trucha a $ 8.000.

Por su parte, el Jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia, puso en valor la amplia variedad de productos disponibles y resaltó el trabajo de los productores locales, señalando la importancia de la recuperación de este espacio.

“El intendente Pablo Carrizo tomó la decisión de revalorizar y recuperar este espacio entendiendo su relevancia, no solamente como un espacio de recreación, vinculado al turismo, sino también para los productores y todo lo que es la Zona de Chacra, hoy los frutos se están viendo y hay que seguir potenciándolo”, afirmó.

Finalmente, se invitó a la comunidad a visitar el Mercado Agroecológico, que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00 horas; los sábados de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00; y los domingos de 14:00 a 18:00 horas.

El municipio dio inicio a una nueva propuesta de formación gratuita.

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