Gran convocatoria en la degustación de productos de mar del Mercado Agroecológico

Este sábado, en la chacra municipal “Punto Orgánico”, se desarrolló la propuesta denominada “Gran degustación con identidad patagónica”, una iniciativa que invitó a conocer platos elaborados con productos disponibles en el Mercado Agroecológico ubicado en el lugar.

La propuesta fue organizada por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, y contó con el acompañamiento del Jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia y un amplio público.

En este marco, Gabriela Anderson, referente del Mercado Agroecológico, explicó que se ofreció una degustación de vinos de elaboración propia y productos de mar, como trucha arcoíris presentada sobre brusquetas, con vegetales cocinados y especiados mediante diversas técnicas.

Asimismo, indicó que los productos de mar ofrecidos provienen de la empresa “Santa Cruz Puede” que se comercializan en el lugar y se presentan también como una alternativa accesible y saludable para la elaboración de platos típicos de Semana Santa, junto a la variedad de verduras frescas recién cosechadas.

“Una de las variantes que podemos ofrecer es justamente la trucha arcoíris y también medallones de merluza. Estamos hablando de productos congelados sin aditivos, ni conservantes, o sea que es un producto 100% natural”, expresó.

En cuanto a los valores, detalló que dos medallones de merluza se ofrecen a $2.900, el envase de 400 gramos a $ 4.950 y el filet de trucha a $ 8.000.

Por su parte, el Jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia, puso en valor la amplia variedad de productos disponibles y resaltó el trabajo de los productores locales, señalando la importancia de la recuperación de este espacio.

“El intendente Pablo Carrizo tomó la decisión de revalorizar y recuperar este espacio entendiendo su relevancia, no solamente como un espacio de recreación, vinculado al turismo, sino también para los productores y todo lo que es la Zona de Chacra, hoy los frutos se están viendo y hay que seguir potenciándolo”, afirmó.

Finalmente, se invitó a la comunidad a visitar el Mercado Agroecológico, que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00 horas; los sábados de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00; y los domingos de 14:00 a 18:00 horas.