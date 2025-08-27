Gran cierre del Mes del Niño en Caleta Olivia: Fundación Lemuel invita a una jornada especial este sábado

La Fundación Lemuel y el Ministerio MEDEA preparan una gran celebración por el Día del Niño este sábado 30 de agosto, con música en vivo, kermesse, sorteos, shows y espacios inclusivos. Esperan la participación de 300 niños.

En diálogo con Voces y Apuntes, Mateo Mercado, voluntario de la Fundación Lemuel, invitó a la comunidad a sumarse al cierre del Mes del Niño que se llevará a cabo este sábado 30 de agosto en Caleta Olivia.

“Este mes ha sido completo para los niños, los quisimos agasajar con todo y este sábado es el gran cierre”, destacó Mercado.

Durante agosto, la fundación organizó diversas actividades: el sábado 9 se realizó el Medeathlon Kids, con gran convocatoria deportiva; el 16 hubo un retiro a El Bolsón y la comarca andina; el 23 se celebró el gran culto de niños; y este fin de semana tendrá lugar la jornada final.

El festejo contará con música en vivo, una kermesse, una obra de teatro, sorteos con regalos, la visita de la “Vecindad del Chavo” y un show especial, además de la participación de Peluqueros Solidarios, que ofrecerán cortes de cabello gratuitos para los niños.

Uno de los aspectos más innovadores será la incorporación de un “Rincón del Silencio” para niños con autismo u otras condiciones, generando un espacio inclusivo dentro de la celebración.

Mercado también expresó su gratitud: “Agradecemos a muchos comercios de Caleta Olivia que se han sumado con una colaboración de regalitos y premios. Agradecemos a cada voluntario del Ministerio MEDEA y la Fundación Lemuel que trabajan ad honorem porque amamos el lugar y la familia”.

Por cuestiones de organización, la capacidad del lugar está prevista para recibir a 300 niños.