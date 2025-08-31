Gran cierre de un mes de actividades por el día de las Infancias en el B° Mutual

El sábado por la tarde en las instalaciones del ministerio MEDEA, se desarrolló un encuentro con propuestas recreativas, sorteos y espectáculos, que marcaron el final de un mes dedicado a celebrar el Día de las Infancias.

El evento contó con pelotero, kermés, espectáculos, pochoclos, algodón de azúcar, choripanes y panchos. Además, se entregaron vouchers que permitían participar de distintos premios. Néstor Cabezas, presidente de la Fundación Lemuel, expresó emocionado: “La verdad re felices, culminando todo el mes del niño”.

Cabezas destacó la colaboración de la Municipalidad de Caleta Olivia, con la participación y apoyo de la secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, asimismo la Seccional Quinta de bomberos y un grupo de Bomberos voluntarios que ofrecieron talleres de RCP, salvataje y primeros auxilios. También se habilitó un espacio denominado “área silenciosa”, pensado para la inclusión de niños con autismo.

El dirigente recordó que la agenda comenzó con la campaña “Juntos por una sonrisa”, destinada a la recolección de juguetes, y continuó con la “Medeatlón Kids”, que reunió a numerosos participantes. Cada fin de semana de agosto se sumaron diferentes iniciativas bajo el lema de unidad familiar, con propuestas pensadas para los más pequeños.

Las celebraciones no se limitaron a Caleta Olivia, sino que alcanzaron distintas localidades. “Esto se realiza en simultáneo en El Bolsón, en Puerto Madryn, en Córdoba, en Neuquén… en todos lados del país se está festejando el día del niño hoy”, finalizó Cabezas.