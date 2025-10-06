Gran actuación de Fernando Vázquez: podio en el Turismo Carretera Austral con su Dodge.

El piloto caletense Fernando Vázquez volvió a destacarse en el Turismo Carretera Austral, logrando un tercer puesto en la 9ª fecha disputada este fin de semana en Comodoro Rivadavia. A bordo de su Dodge, Vázquez fue protagonista de principio a fin, mostrando un ritmo firme y un manejo muy parejo que le permitió sumar otro podio importante.

El buen momento del piloto no es casualidad: ya venía de un segundo puesto en el Mar y Valle, confirmando que atraviesa una gran racha deportiva y que su Dodge está funcionando a la perfección.

Con este resultado, onsolida un auto y equipo muy competitivo lo que resta de la temporada.

Fotografía Gentileza: Galar Prensa