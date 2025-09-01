EN VIVO
Golpe al narcotráfico en Caleta Olivia: ocho detenidos y un millonario secuestro de drogas, armas y dinero

En un megaoperativo realizado en la ciudad, fuerzas de seguridad desarticularon una banda narco tras cuatro allanamientos coordinados por el Ministerio de Seguridad y el Juzgado Federal. Ocho personas fueron detenidas y se incautaron drogas, armas, vehículos y más de cinco millones de pesos.

Durante los procedimientos, supervisados por el ministro de Seguridad Pedro Prodromos y el Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte, se secuestraron importantes cantidades de marihuana y cocaína, tres armas de fuego con municiones, 13 teléfonos celulares con sus chips, plantas y semillas de cannabis, además de elementos para el corte y fraccionamiento de la droga. También se incautaron tres vehículos, libretas con anotaciones, tarjetas bancarias, dispositivos electrónicos y más de 5,5 millones de pesos en efectivo.

Los operativos fueron ejecutados por personal de la División Narcocriminalidad de Caleta Olivia, con el apoyo de Fuerzas Especiales y la División Canes de Pico Truncado.

Desde la cartera de Seguridad destacaron que los ocho detenidos quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes. “No vamos a permitir este tipo de delitos en Santa Cruz. Trabajamos día a día en la prevención y seguiremos luchando contra el narcotráfico. Es nuestro compromiso para con los santacruceños”, remarcaron las autoridades.

