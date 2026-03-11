Golpe al delito en Caleta Olivia: secuestran cocaína valuada en 50 millones de pesos tras un allanamiento por abuso de armas

Un importante allanamiento se realizó este martes en la ciudad de Caleta Olivia, en el marco de una investigación por abuso de arma de fuego. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la DDI y arrojó resultados de gran relevancia para la causa.

Durante el operativo, los efectivos lograron secuestrar más de medio kilo de cocaína. La sustancia, equivalente a más de 750 dosis individuales destinadas a la venta, tendría un valor estimado en el mercado ilegal cercano a los 50 millones de pesos, según estimaciones realizadas en el marco de la investigación.

El allanamiento se originó a partir de una causa por abuso de arma de fuego. En el domicilio intervenido, los efectivos secuestraron una motocicleta de alta cilindrada y diversas prendas de vestir que habrían sido utilizadas. Asimismo, durante la requisa del lugar, el personal policial logró recuperar varios elementos que habían sido denunciados como robados en distintos hechos delictivos ocurridos en la ciudad.

Entre los objetos secuestrados se encuentran otra motocicleta marca Honda, un televisor Sony de 32 pulgadas, una consola musical y una catana y prendas de vestir vinculadas a otros hechos ilícitos.

Es dable mencionar que para la ejecución de la orden judicial se contó con la colaboración de las Fuerzas Especiales (GOE). Asimismo, brindaron seguridad externa efectivos de la División Comando de Patrullas y del CPB (Cuerpo de Prevención Barrial), garantizando el desarrollo seguro del procedimiento.

El operativo representa un duro golpe contra el delito en la ciudad de Caleta Olivia, no solo por la importante cantidad de droga incautada, sino también por la recuperación de bienes sustraídos en otros hechos ilícitos. La causa continúa bajo investigación y no se descartan nuevos allanamientos en las próximas horas.