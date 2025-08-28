Golpe a la venta clandestina de autos: secuestran 41 vehículos en Las Heras y Perito Moreno

En un operativo conjunto de seguridad y control comercial, fuerzas policiales y municipales incautaron 41 automóviles que eran ofrecidos ilegalmente en las localidades de Las Heras y Perito Moreno. Los procedimientos se realizaron en comercios y domicilios particulares que no contaban con la habilitación correspondiente.

Un amplio despliegue policial y de agentes municipales permitió desarticular la venta ilegal de automotores en dos localidades del norte santacruceño.

En Perito Moreno, las tareas comenzaron a las 14 horas con un relevamiento en ocho puntos de venta. Allí se detectó un comercio que exhibía 13 vehículos en la vía pública sin permisos ni documentación, lo que derivó en su secuestro por orden del Juzgado de Faltas local. Los rodados fueron trasladados al depósito judicial.

En Las Heras, los controles se realizaron bajo una orden de allanamiento del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1, en el marco de una investigación por presunta venta clandestina. En tres domicilios particulares se incautaron 28 vehículos en condiciones irregulares, quedando los propietarios a disposición de la Justicia de Faltas.

El operativo fue supervisado por el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, junto al jefe del Departamento de Investigaciones Zona Norte, Comisario Mayor Méndez. Participaron efectivos de las divisiones de Investigaciones de Las Heras y Pico Truncado, la Guardia de Infantería de Caleta Olivia, y personal de Tránsito y Comercio municipal.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el objetivo es combatir la venta ilegal de vehículos y reforzar los controles, garantizando que la actividad se desarrolle bajo las normativas vigentes para brindar mayor seguridad a la comunidad.