Goleada de Marcelo Rosales en un vibrante 6-4 contra Estrella del Sur

En un partido lleno de goles y polémicas, Marcelo Rosales derrotó por 6 a 4 a Estrella del Sur. También ganaron Estrella Norte y Mar del Plata en la segunda fecha que quedó con un partido pendiente.

Tras una primera fecha con resultados de empate en toda la liga, la segunda jornada del Clausura trajo consigo encuentros más atrapantes y unua lluvia de goles que dejaron clara la competitividad del torneo.

El día sábado, en la cancha Francisco “Pancho” Saldaño, Marcelo Rosales venció a Estrella del Sur por 6 a 4, en uno de los partidos más espectaculares de la temporada. El primer tiempo terminó igualado 3-3 con el local poníendose en ventaja en las tres oportunidades, pero en la segunda mitad, el equipo aurinegro desplegó todo su fútbol para sentenciar el encuentro con tres goles más. Estrella del Sur descontó de penal para cerrar el marcador en 6-4.

El juvenil Thiago Torres se destacó en su debut con dos goles para Marcelo Rosales, mientras que la media docena de goles fue completada por Ignacio Araneda, Bari Araneda, José del Podio y Walter Carrizo. Por el lado de Estrella del Sur, los goles vinieron de Luis Águila, Matías Méndez, Federico Cerimedo y Martín Zuchero.

En otro de los encuentros de la jornada, Estrella Norte venció sin complicaciones a Defensores de Pico Truncado por 3-0, con dos goles de Víctor Salazar y uno de Kevin Chaile. Mar del Plata, por su parte, se impuso 1-0 ante Camioneros con un agónico gol de Franco Vázquez, en una revancha de la final del último campeonato.

El domingo, el partido entre Catamarca FC y Olimpia Juniors fue suspendido por fuertes vientos que azotaban la ciudad, tras una decisión conjunta de los equipos y el cuerpo arbitral.

Tabla de posiciones

1° – Estrella Norte – 4 pts (2 PJ)

2° – Marcelo Rosales – 4 pts (2 PJ)

3° – Mar del Plata – 4 pts (2 PJ)

4° – Catamarca FC – 1 pt (1 PJ)

5° – Olimpia Juniors – 1 pt (1 PJ)

6° – Talleres – 1 pt (1 PJ)

7° – Camioneros – 1 pt (2 PJ)

8° – Estrella del Sur – 1 pt (2 PJ)

9° – Defensores de Pico Truncado – 0 pts (1 PJ)

Próxima fecha

Defensores de Pico Truncado vs Estrella del Sur

Marcelo Rosales vs Mar del Plata

Camioneros vs Catamarca FC

Olimpia Juniors vs Talleres

Libre: Estrella Norte