Gobierno impulsa capacitación en Maquinaria Pesada

El Gobierno de Santa Cruz, a través de sus organismos técnicos como Distrigas S.A. y con el apoyo de Vialidad Provincial (AGVP), comunica la realización en Comandante Luis Piedrabuena de la Jornada y Taller Teórico-Práctico de Maquinaria Pesada.

Esta actividad se enmarca en el plan provincial de fortalecimiento de la formación laboral y el capital humano local, buscando responder a la demanda de personal calificado en los sectores de obra pública, minería e industria energética de la provincia.

Cualificación Técnica y desarrollo regional

Tras la realización de capacitaciones en distintas localidades de Santa Cruz, el programa llega a Piedrabuena con el objetivo de proporcionar a los participantes las habilidades técnicas y los conocimientos de seguridad necesarios para operar equipos viales y de construcción de gran porte.

La formación busca ser un pilar para la cualificación profesional, centrándose en la operación segura y eficiente de maquinaria pesada, un aspecto fundamental para el desarrollo de la infraestructura local y regional.

“La inversión en la formación técnica de nuestros ciudadanos es la mejor vía para asegurar un desarrollo productivo sostenible en Santa Cruz,” afirmó Maximiliano Gómez, Subgerente Provincial de Relaciones Institucionales de Distrigas S.A. y promotor de la iniciativa. “Esta capacitación en Maquinaria Pesada no solo otorga un certificado; proporciona competencias reales y concretas que mejoran la adaptabilidad y la empleabilidad del santacruceño frente a las necesidades del mercado.”

Metodología de formación

La jornada combinará contenidos teóricos esenciales con una instancia práctica de campo, supervisada por instructores especializados de Vialidad Provincial. Este enfoque mixto garantiza una comprensión profunda de los protocolos de seguridad y permite la familiarización directa con el manejo de la maquinaria.

Inscripciones y participación

La capacitación está dirigida a todos los residentes de Comandante Luis Piedrabuena que busquen adquirir o formalizar sus conocimientos en el rubro.

Inscripción: Los interesados deberán completar el formulario de preinscripción en línea disponible en la web de El Gobierno de Santa Cruz: https://forms.gle/ncVg6pmnoo6o6kdv9