Gobernador Gregores tendrá su primera cancha de césped sintético gracias al gobierno de Claudio Vidal

En comunicación con LU14 Radio Provincia, Agostina Lombroni, secretaria del club, señaló las ventajas de esta entrega, la cual es la tercera cancha de césped sintético destinada a instituciones deportivas santacruceñas.

Esta será la primera cancha de césped sintético y única hasta el momento en la localidad. Esto da un gran impulso deportivo e institucional, porque generalmente los campos acarrean condiciones adversas en las localidades, lo que hace que se corten las actividades.

En Gobernador Gregores hay dos clubes que albergan a más de 400 chicos. El deporte tiene una enorme relación con la educación y con la salud, además de la integración y la contención. “No es sólo la cuestión deportiva, sino que hay cosas más profundas, así que no es algo menor que a los clubes de barrio los ayuden a salir adelante. Los clubes hacen mucho por la sociedad así que este es un apoyo muy grande por parte del Gobierno Provincial”, destacó Lombroni.

El Club Atlético Cruz del Sur se fundó en 2008 y cuenta con tres disciplinas, fútbol, futsal femenino y masculino, y vóley femenino. Lo que suma más de 250 niños, sin contar a los adultos.

“Ahora vamos a estar a la altura de los demás equipos, porque éramos una de las pocas localidades que no tenían cancha sintética. Es toda una experiencia nueva que va a cambiar la vida del club y la gente”, subrayó Agostina Lombroni.

Cabe destacar que, esta iniciativa se enmarca en la primera etapa de un plan provincial que contempla la entrega de ocho canchas de césped sintético, para clubes de distintas localidades, y de esta manera promover el deporte como herramienta de inclusión, desarrollo y generación de oportunidades en toda la provincia.