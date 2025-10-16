Gobernador Gregores: SPSE avanza con obras eléctricas y actividades educativas

Personal de Energía de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) realizó importantes trabajos de mejora y ampliación del servicio eléctrico en Gobernador Gregores, con el objetivo de optimizar la calidad del suministro y acompañar el crecimiento urbano de la localidad.



Entre las tareas ejecutadas, se destacan el reacondicionamiento de 200 metros de conductor y palmas de eucaliptus en línea de baja tensión, lo que mejora la confiabilidad del sistema y reduce posibles fallas. Asimismo, se construyó una línea permanente de baja tensión con alumbrado público, beneficiando directamente a 60 lotes y brindando mayor seguridad y confort a los vecinos.



Además, se llevó a cabo la ejecución de una línea de media tensión de 400 metros, junto con la instalación de un transformador de 400 kVA en 13,2 / 0,380 kV. Esta obra permitirá aumentar la capacidad de distribución eléctrica y ofrecer una mejor respuesta ante la demanda energética local.



También se concretó una conexión tipo botella de media tensión, optimizando el sistema de interconexión entre líneas existentes, y se está trabajando para la adquisición de equipos nuevos para sostener el sistema de alumbrado público en distintos sectores de la localidad, en pos de mejorar la visibilidad nocturna, la seguridad vial y el bienestar.



Actividad educativa en la planta de saneamiento



En el marco de acciones de vinculación con la comunidad, el sector de Saneamiento de SPSE recibió la visita de alumnos de 5° año del Colegio Secundario Provincial N.º 21 “José Front”, con orientación en Ciencias Naturales.



Durante la jornada, los estudiantes recorrieron la planta de tratamiento de líquidos cloacales, donde observaron el recorrido del agua residual desde su ingreso hasta su retorno al ambiente. Identificaron y analizaron las etapas físicas, químicas y biológicas del proceso, fortaleciendo su formación y fomentando la conciencia ambiental.



Estas prácticas permiten a los estudiantes aplicar contenidos teóricos en un entorno real, fortaleciendo su formación académica y promoviendo el interés por el cuidado del ambiente, el uso responsable de los recursos y el funcionamiento de los servicios esenciales.