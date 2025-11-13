Gobernador Gregores: el IDUV brinda atención a la comunidad por tramites de vivienda

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), se encuentra desde este miércoles hasta el viernes 14 en la localidad de Gobernador Gregores con equipos de trabajo de las distintas áreas del organismo: Escrituraciones, Gestión y Cobranzas y Hábitat.

En este sentido, el personal del IDUV desarrolla sus tareas en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Aurora Tico N°73 en la cual durante las jornadas se realizarán tramites y gestiones vinculadas a escrituraciones, cobranzas y programas habitacionales, abarcando los siguientes planes y manzanas:

-Plan 20 Viviendas Patagonia

-48 Viviendas T.G.N.

-18 Viviendas

-40 Viviendas Manzanas 6, 7 y 9, 60 y 61

-10 Viviendas

Al respecto, la Subsecretaría de Producción y Contenidos dialogó con el director de Escrituraciones del IDUV, Alberto Oyarzo, quien indicó que “viajó un grupo de empleados del IDUV con el objetivo de acercar distintos servicios a la comunidad y agilizar gestiones vinculadas a diversos planes y programas de viviendas del organismo tales como asesoramiento y tramitación de títulos de propiedad; cancelaciones; refinanciamiento, estado de cuenta y titularizaciones”.

“El Instituto tiene varias áreas que son las que generalmente asisten a diversas demandas en toda la provincia para la atención al público como mencionaba con relación a pagos, títulos, entre otros”, señaló.

Asimismo, el director de Escrituraciones comentó que “mucha gente consulta por el pago de las cuotas, refinanciamiento de las mismas y poder así terminar de cancelar su vivienda. Además, tenemos delegaciones en cada localidad por lo que nos informan sobre las cuestiones que van solicitando las personas, entonces se busca un lugar para la atención y se trabaja en conjunto”.

Finalmente, Oyarzo manifestó: “estamos trabajando para realizar la misma tarea en otras localidades de la provincia. Esperamos que la gente se acerque y haga las consultas correspondientes, realice los trámites y pueda tener su título de propiedad”.

Cabe señalar que, la atención se extenderá los días jueves 13 de noviembre de 09:00 a 17:00 horas, y viernes 14 de noviembre de 09:00 a 14:00 horas.