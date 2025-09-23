Gobernador Gregores declaró de Interés Municipal la Capacitación de Maquinaria Pesada que impulsa Distrigas S.A.

En un paso significativo para el desarrollo local y provincial, el Municipio de Gobernador Gregores declaró de Interés Municipal la Capacitación de Maquinaria Pesada, una iniciativa que se impulsa desde Distrigas S.A. y que se consolidó como un pilar en la formación de las comunidades de las localidades. El reconocimiento se formalizó durante el acto de apertura de la capacitación, que marca la llegada del programa a su octava localidad dentro de la provincia.

La intendenta Carina Bosso y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Sra. Adriana Soto, hicieron entrega de la Resolución que otorga este reconocimiento oficial a la propuesta formativa, a Maximiliano Gómez, responsable de la Subgerencia Provincial de Relaciones Institucionales del ente dependiente del Gobierno Provincial.

​La capacitación de maquinaria pesada ha trascendido el ámbito local para convertirse en una demanda provincial, dada su relevancia para la empleabilidad y el desarrollo de infraestructura en toda Santa Cruz.

​Las autoridades municipales destacaron la visión y decisión del gobernador Claudio Vidal, quien impulsa activamente esta iniciativa para llevar oportunidades de formación de calidad a todo el interior de la provincia. Esta política se orienta a desarrollar capital humano especializado que pueda responder a las necesidades productivas y de obra pública.

​”Esta capacitación no es solo una oferta educativa; es una herramienta de transformación social y económica para nuestros vecinos”, afirmó la intendenta Carina Bosso, quien además señaló que al declarar de Interés Municipal la propuesta, “reafirmamos nuestro compromiso con la formación técnica y la generación de oportunidades laborales que son cruciales para el crecimiento de Gobernador Gregores”.