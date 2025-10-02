Ginecología y adultez: cómo acompañar a la mujer en una etapa de cambios

La especialista en ginecología, Dra. Verónica Obregón, destacó la importancia de los controles médicos y el abordaje integral del bienestar femenino en la etapa de la adultez. Además, remarcó que la sexualidad y la salud emocional son aspectos fundamentales que deben ser visibilizados.

En diálogo con La Mañana en Patagonia, la Dra. Verónica Obregón, especialista en ginecología, abordó los principales desafíos de la salud en la mujer adulta mayor, poniendo el acento en la prevención y el acceso a controles periódicos.

“Es fundamental que las mujeres realicen controles como la ecografía mamaria, la ecografía ginecológica transvaginal, la mamografía, el Papanicolaou y la colonoscopía”, explicó la profesional, e invitó a las pacientes a acercarse al Hospital local, donde —señaló— “hay un muy buen equipo y ahora los turnos se pueden solicitar por WhatsApp, lo que facilita el acceso”.

Obregón también se refirió a los cambios hormonales que atraviesan las mujeres a partir de los 45 años. “Las hormonas como el estrógeno y la testosterona comienzan a disminuir, incluso hasta diez años antes de la menopausia. Esto provoca sequedad vaginal, caída de la libido y cambios de humor. A esto se suma el impacto del estrés, que puede acelerar este proceso”, indicó.

Asimismo, resaltó la necesidad de hablar abiertamente sobre la sexualidad en la adultez, un tema que muchas veces permanece invisibilizado. “No se trata solo del deseo sexual, sino de una cuestión integral. Recomendamos el uso de lubricantes, tratamientos con estrógenos en óvulos y, sobre todo, mantener la mente y el cuerpo activos con actividades que les resulten placenteras”, afirmó.

