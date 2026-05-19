Gestión Vidal: Más de 100 familias comienzan a acceder al servicio de agua en el barrio 22 de Septiembre

Siguiendo las premisas ordenadas por el gobernador Claudio Vidal para fortalecer la infraestructura básica y mejorar la calidad de vida de las familias santacruceñas, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) concretó este martes el empalme y la habilitación del servicio de agua en los primeros metros lineales ejecutados en el barrio 22 de Septiembre de Río Gallegos.

Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado se indicó que la obra representa un avance clave para garantizar el acceso a servicios esenciales y reafirma el compromiso de la gestión provincial con el desarrollo urbano y el acompañamiento a los vecinos.

Durante la jornada, desarrollada en calle 66 y 29, personal operativo de la empresa provincial avanzó en las tareas correspondientes a la primera etapa del proyecto, que contempla más de 2.100 metros de red.

Conexión

El gerente de Agua y Saneamiento de Río Gallegos, Alejandro Machuca, explicó que actualmente se realizan los trabajos de empalme y habilitación del servicio para comenzar a abastecer al sector.

“Estamos llevando adelante los empalmes de esta primera etapa y dejando habilitado el servicio para el barrio 22 de Septiembre”, señaló.

Asimismo, indicó que, si bien las condiciones climáticas retrasaron el cronograma previsto inicialmente, las tareas continúan avanzando de manera sostenida.

“Habíamos dado un plazo de 15 días, pero la lluvia nos jugó una mala pasada. De todas maneras seguimos trabajando para concluir la obra”, remarcó.

Más de 100 familias

Desde SPSE estimaron que la obra beneficiará de manera directa a más de 100 familias, mejorando el acceso al agua potable y acompañando el crecimiento del sector.

En cuanto a la continuidad de los trabajos, Machuca adelantó que resta ejecutar un último tramo de aproximadamente 400 metros para completar el proyecto integral.

“Vamos a terminar los últimos 400 metros que faltan y ya quedaría habilitado el total del servicio previsto en esta obra”, concluyó.

Refuerzo para el reparto de agua y emergencias

Además, desde SPSE destacaron que, en el marco de esta intervención, se avanzará con la instalación de un cargadero en el predio de la cisterna del barrio 22 de Septiembre, ubicado sobre calle 82 entre 35 y 37. Esta acción permitirá fortalecer el sistema de distribución de agua en distintos sectores de Río Gallegos y optimizar la respuesta ante contingencias.

En ese sentido, remarcaron que el nuevo espacio será clave para mejorar el reparto de agua hacia Chimen Aike y barrios aledaños, además de reforzar la logística destinada a servicios de emergencia y al abastecimiento requerido por los cuerpos de bomberos.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios/ Subsecretaría de Producción y Contenidos.