Georgion profundiza el trabajo conjunto con las localidades del interior

En el marco de su agenda de trabajo institucional, el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, continúa trabajando junto a autoridades comunales y referentes de las localidades de Santa Cruz, en sentido de fortalecer el dialogo y trabajo conjunto con las políticas y líneas de acción del Gobierno Provincial en cada localidad.

En esta oportunidad, se concretó un encuentro de trabajo junto al Presidente de la Comisión de Fomento de Koluel Kayke, Tomás Cabral y el diputado por la localidad de Pico Truncado, José Luis Quiroga, quienes junto al ministro dialogaron sobre la actualidad y la situación de estos puntos provinciales, en relación al trabajo de sus respectivas áreas de referencia en materia social.

Además, durante esta instancia se planificaron estrategias para fortalecer la promoción y acceso a los distintos programas de los cuales dispone la cartera de Desarrollo Provincial, en sentido de abordar a los vecinos que requieran del acompañamiento del Gobierno Provincial, encabezado por el Gobernador Claudio Vidal.

Al respecto de este encuentro, Georgion destacó que estas acciones se deben a avanzar desde un Ministerio de puertas abiertas, manteniendo un dialogo constante con referentes provinciales, locales y la articulación con entes para profundizar políticas a través de la articulación y el trabajo en territorio con una fuerte mirada federal.