Georgion: “Hemos logrado el federalismo dentro de la Provincia, al llegar con el PAINA”

Así lo manifestó el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, quien dialogó con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, destacando la importancia de priorizar la niñez más allá de los colores partidarios.

El ministro de Desarrollo Social e Integración de la provincia de Santa Cruz, Sebastián Georgion, participó en la apertura del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. En este marco, resaltó el trabajo profesional de la Secretaría de Niñez, Discapacidad y Adulto Mayor, encabezada por Luis Quiroga, al que definió como “un laburo profesional, impecable”, guiada por la decisión política del gobernador Claudio Vidal, “a partir de una política de Estado”.

La gestión del gobernador Claudio Vidal impulsa el federalismo, el acompañamiento a municipios con recursos y equipos técnicos, y la necesidad de políticas de Estado concretas para el desarrollo infantil y el futuro de Santa Cruz.

En tal sentido Georgion enfatizó: “Este tipo de decisiones son más importantes que las partidarias”. “Hemos logrado el federalismo dentro de la Provincia. Hemos llegado con el PAINA” a muchísimos puntos de Santa Cruz. Con este “programa tan importante que el Gobierno tiene para acompañar a las áreas de Niñez, Adolescencia y Familia, en cada uno de los municipios”, señaló.

PAINA: un programa clave para los municipios

Georgion destacó la implementación del Programa de Atención Integral para la Niñez y Adolescencia (PAINA), que acompaña a la niñez en cada uno de los municipios. Este programa, de carácter federal, busca fortalecer las áreas de niñez con fondos y equipos técnicos, independientemente del color político de cada localidad.

Asimismo, comentó: “Tenemos un equipo técnico-profesional del Ministerio, no solamente los profesionales, sino también el equipo de planta permanente que está muy predispuesto. Es un área sensible y compleja, que a veces amerita trabajar a altas horas de la madrugada, con cuestiones que no son agradables. Es la realidad que nos toca vivir, pero contentos porque la decisión del gobernador es potenciar el área de niñez, entendiendo el contexto nacional y provincial”.

El ministro invitó a los municipios que aún no se han sumado al programa, a hacerlo, y a la vez adelantó un próximo acuerdo con Pablo Grasso: “Lo invitamos al señor intendente de Río Gallegos, el día martes vamos a firmar el convenio PAINA con el área y el Ministerio de Desarrollo, entendiendo que es una herramienta que da el Estado Provincial, para potenciar equipos técnicos y situaciones de emergencia a resolver”.

Inversión en infraestructura y servicios para el desarrollo infantil

El ministro subrayó que las decisiones concretas para fortalecer las políticas sobre niñez implican la búsqueda de inversión para desarrollar servicios en la comunidad.

El titular de la Cartera Social hizo hincapié en un trabajo indispensable para “tener una sociedad más sana, empática, con proyección de futuro con la idea y los sueños de crecer en un ambiente sano, que nos encuentre con personas resilientes, eso es importante”. “Hay que empezar a entender que no son discursos vacíos, que tienen que ver con decisiones concretas, como la decisión que toma el gobernador Claudio Vidal de buscar inversión para desarrollar servicios para la comunidad, porque eso también ayuda a crecer mejor al niño”, afirmó.

Si se dispone de los servicios esenciales, “esto nos permite a nosotros desarrollarnos de otra manera”. “Nos permite llegar, como lo venimos haciendo. El día de ayer seguimos entregando terrenos, pero con los servicios incluidos, que era una práctica a la que no estábamos acostumbrados. Esto también es una cuestión relacionada con la niñez, para que pueda crecer en un invierno con calefacción”, valoró. Por eso, las políticas de Estado incluyen la provisión de cloacas, gas y luz, elementos fundamentales para que los niños puedan crecer en un ambiente sano.

Georgion remarcó que el endeudamiento que busca la provincia tiene como objetivo desarrollar obras grandes que son una deuda histórica, como la modernización de la energía en localidades que aún dependen de combustibles.

“Tenemos localidades en las que todavía la energía que manejan es por combustible, y este lleva para la Provincia. Todavía se están calefaccionando, por malas decisiones anteriores de no haber hecho planeamiento y desarrollo estratégico para una comunidad”, declaró.

Nuevo horizonte para Santa Cruz

El funcionario enfatizó que el objetivo político es cambiar el paradigma de a productividad, de la educación y del trabajo en Santa Cruz. Se busca ir más allá de la dependencia del petróleo, al fomentar nuevas producciones y enseñar a las nuevas generaciones que existen otras posibilidades de desarrollo.

“La sociedad tiene que entender que tenemos que invertir en obras que permitan a Santa Cruz cambiar el paradigma de la productividad, de la educación, del trabajo, para vernos más allá del hoy”, declaró Georgion.

El ministro manifestó que es fundamental trabajar sobre políticas concretas con inversiones y trabajo profesional y técnico: “Nos acostumbraron a pensar una provincia solamente desde el hoy. Lo que buscamos es pensarnos en el futuro, desarrollarnos de otra manera, enseñarle a nuestros hijos que pueden vivir más allá de trabajar en el petróleo, que hay que trabajar la tierra, hay que buscar nuevas producciones. Ahí está el desafío”, concluyó.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.