Georgion: “Estos espacios son fundamentales para el desarrollo de los chicos y las chicas”

Fueron las palabras del ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, en referencia a la propuesta del Gobierno de Claudio Vidal de fortalecer espacios de contención a través del deporte, con una mirada federal e inclusiva.

Juegos Comunitarios “Santa Cruz Puede”

Durante este fin de semana, se dio inicio en distintos puntos de la provincia a los Juegos Comunitarios “Santa Cruz Puede”, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación. La propuesta busca generar espacios de participación, acompañamiento y desarrollo para niñas, niños y adolescentes mediante la práctica deportiva, tanto convencional como no convencional, en articulación con el programa EduActiva, llevado adelante junto al Consejo Provincial de Educación.

Actividades en las localidades

La primera etapa se llevó adelante de manera simultánea en las localidades de Río Gallegos, Caleta Olivia y Las Heras, con actividades que incluyeron fútbol infantil, miniatletismo, skate, clases abiertas de fútbol femenino, básquet 3×3, boxeo comunitario y deporte para personas con discapacidad.

En este marco, el ministro Georgion visitó la jornada de fútbol infantil realizada en el gimnasio del Colegio Ladvocat, donde se dirigió al equipo de trabajo del área provincial de Deportes, destacando su compromiso: “Quiero agradecerles el esfuerzo que están haciendo al venir un fin de semana y trabajar con tanta dedicación por y para los chicos. Tenemos que garantizar que puedan practicar deportes en espacios cuidados, donde encuentren contención. El deporte transforma la vida de los pibes y pibas, y eso es parte fundamental del trabajo que están llevando adelante”.

Mirada federal

Asimismo, el funcionario puso en valor el carácter federal de la propuesta, en línea con los ejes de gestión del gobernador Claudio Vidal. En ese sentido, resaltó el trabajo del secretario de Estado de Deporte y Recreación, Gabriel Murúa, quien en simultáneo supervisa la iniciativa en la zona norte provincial, en articulación con el Consejo Provincial de Educación a través de EduActiva; y en Río Gallegos, la misma labor del subsecretario Gonzalo Mansilla junto a su equipo.

“Vengo del deporte, y como profesor he trabajado muy de cerca con chicos y chicas. Sé que estos espacios son fundamentales para su desarrollo. No pensamos el deporte únicamente desde el alto rendimiento, sino como una herramienta clave para el crecimiento humano. Es un compromiso de este Gobierno fortalecer el deporte social como una verdadera política de Estado”, concluyó Georgion.