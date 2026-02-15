Georgión destacó el respaldo del gobierno provincial a las fiestas tradicionalistas

El secretario de Gobierno de la provincia puso en valor la decisión política de la gestión de Claudio Vidal de acompañar a las agrupaciones y fortalecer la identidad cultural en Puerto San Julián.

En el marco de las actividades que se desarrollan en Puerto San Julián, el Gobierno de Santa Cruz acompañó una nueva jornada de jineteada, reafirmando su compromiso con las tradiciones y con el trabajo que llevan adelante las agrupaciones tradicionalistas en toda la provincia.

Nancy Chayas, presidenta de la Agrupación Tradicionalista El Gringo Gaucho, expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido y destacó que es la primera vez que cuentan con este respaldo integral, tanto desde lo económico como desde la presencia institucional. Asimismo, remarcó la importancia de estas acciones para sostener y fortalecer una actividad que reúne a las familias y forma parte de la identidad local. La institución realiza dos fechas al año —en febrero y en octubre— consolidando un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, Sebastián Georgión, subrayó que estas políticas se enmarcan en la decisión del gobernador Claudio Vidal de destacar, visibilizar y potenciar las fiestas populares y la cultura santacruceña.

En ese sentido, remarcó que el acompañamiento del Estado no se limita a una asistencia económica, sino que implica una presencia activa para trabajar junto a las agrupaciones, ayudarlas, contenerlas y fortalecerlas, reconociendo el valor cultural y social que representan para cada localidad.

La jornada contó además con la presencia de autoridades provinciales, entre ellas Mariano Perrone, en representación de Vialidad Provincial; el presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez; y la coordinadora del Gobierno provincial en Puerto San Julián, Daniela Romillo.

Asimismo, se destacó el acompañamiento de la Intendencia de Puerto San Julián y del intendente Daniel Gardonio, quien junto al diputado por pueblo Piero Boffi realizó el aporte de fondos para la concreción de esta fiesta popular, reflejando el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, el municipio y los representantes locales para fortalecer las tradiciones y generar espacios de encuentro para la comunidad.

El funcionario señaló además que esta mirada forma parte de un proyecto de provincia que impulsa el trabajo, la producción y la educación como ejes centrales para el desarrollo, y que se expresa en acciones concretas y en el acompañamiento a las familias vinculadas a las distintas actividades tradicionales y productivas.

Finalmente, Georgión destacó que la educación —tanto formal como la vinculada a nuestras prácticas culturales— es una herramienta fundamental para proyectar el crecimiento y consolidar la identidad santacruceña, generando oportunidades a partir de los valores propios de cada comunidad.