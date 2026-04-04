Georgión acompañó la apertura del nuevo espacio de Flota Amarilla en Caleta Olivia

El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, Sebastián Georgion, participó en Caleta Olivia de la inauguración de un nuevo espacio impulsado por la Fundación Flota Amarilla, destinado al desarrollo de actividades abiertas a la comunidad.

La apertura contó además con la presencia del intendente Pablo Carrizo, en una jornada que marcó la puesta en funcionamiento de un lugar pensado para el encuentro, la participación y el crecimiento social.

Según se informó, en el espacio se llevarán adelante talleres y propuestas recreativas y formativas destinadas a personas de todas las edades, con el objetivo de fortalecer los vínculos comunitarios y generar nuevas oportunidades de inclusión.

Durante la actividad, Georgion destacó el trabajo territorial que impulsa el Gobierno Provincial y remarcó la importancia de acercar las políticas públicas a los vecinos.

En ese sentido, señaló que la gestión encabezada por el gobernador Claudio Vidal promueve una presencia activa del Estado en el territorio, con acciones concretas que impacten de manera directa en la vida cotidiana de la comunidad.

Asimismo, el ministro valoró el rol de las organizaciones sociales, al considerar que cumplen una función clave como nexo entre el Estado y las familias, fortaleciendo el trabajo conjunto en cada barrio.

La apertura de este nuevo espacio representa un avance en la generación de ámbitos de contención, participación y desarrollo para la comunidad de Caleta Olivia.