Georgion: “Acá nadie viene a servirse del Estado sino que venimos a servir al Estado”

Lo indicó, el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion durante el discurso que pronunció en el acto de asunción de su cargo. Destacó su compromiso, la importancia del trabajo en equipo y manifestó su intención de atender las necesidades prioritarias de los santacruceños.

Luego de la toma de juramento del gobernador Claudio Vidal a Sebastián Georgión como titular de la Cartera de Desarrollo Social, el flamante ministro se dirigió a los presentes.

En primera instancia agradeció a Dios y a su familia. A la vez, manifestó que estamos atravesando momentos difíciles que hay que transitar con responsabilidad y compromiso tal cual lo sostiene el gobernador Claudio Vidal. “Todo el mundo crítica y me parece que en esta época hay que dejar de lado la mezquindad”, remarcó.

Continuidad del trabajo en equipo

Más adelante, tuvo especiales palabras para Jazmin Macchiavelli y Luisa Cárdenas, ambas lo precedieron en el cargo, destacando la labor que realizaron cuando estuvieron al frente de la Cartera que desde hoy estará oficialmente a su cargo. “Es importante resaltar la labor porque en el estado eso significa continuidad y nosotros formamos parte de un equipo y en el mismo hay un recambio”, indicó.

En otra parte de su discurso, Georgion habló de la función que hoy le toca asumir. En ese sentido, subrayó: “No importa el cargo que tengamos sino la responsabilidad que asumimos frente a la gente para poder resolver las situaciones que son bastante complejas”.

“La característica de este ministerio tiene que ver con la empatía con la responsabilidad, la solidaridad, pero no desde el discurso y de la boca para afuera, sino que implica ser consecuente entre lo que decimos y lo que hacemos. Cuando digo humanidad y empatía tengo que ponerme en el lugar del otro y entender que estamos frente a un ministerio que atiende y tiene demandas de situaciones que tenemos que resolver para los vecinos”, señaló. Por lo tanto, dijo que trabajará, pensando en la gente porque esa es la impronta es la impronta que tiene el gobernador desde que asumió el 10 de diciembre en 2023.

Un gobierno con convicciones

El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion expresó que forma parte de un Gobierno firme con convicción de lo que quiere hacer. “El contexto es difícil pero los desafíos son para las grandes personas. Los desafíos que nos tocan afrontar, son para los grandes equipos y acá nadie viene a servirse del estado. Nosotros vamos a servir al Estado a diferencia de otros y eso tiene que quedar bien claro”, amplió.

“Estoy convencido de este proyecto, en quien nos conduce y de que vamos a cambiar la realidad de Santa Cruz. Nadie dijo que va a ser fácil, me repitió el gobernador un montón de veces. Este es un proyecto que vino para quedarse, cambiar la realidad de los santacruceños, mejorarla y para sacar esa costumbre que tenían muchos de hacernos sentir que teníamos que vivir mal”, cerró.