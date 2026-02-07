Gatica: “Queremos que los estudiantes de Santa Cruz tengan una oferta educativa que se vincule con el trabajo”

Así lo expresó la directora provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica, este viernes luego de la presentación del Programa Provincial “Escuelas Secundarias Innovadoras de Santa Cruz”, una propuesta orientada a transformar y fortalecer las prácticas pedagógicas en el Nivel Secundario. Además, comentó detalles acerca de la finalización de las Escuelas de Verano y proyectos, para este 2026.

Dicha presentación, se realizó en el Salón Auditorio Luis Villarreal del Centro Cultural Santa Cruz. Encabezó el acto la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, acompañada por directores provinciales y generales, supervisores de Zona Sur, así como autoridades de las instituciones de Nivel Secundario de la ciudad. Asimismo, mediante modalidad remota, participaron supervisores y docentes de las Zonas Norte, Centro y Sudoeste, junto a referentes de las direcciones regionales.

Al respecto, la directora provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica, dialogó con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, oportunidad en la que indicó: “Hoy pudimos lanzar esta propuesta de transformar la Secundaria, ya que Santa Cruz pertenece a una red de escuelas innovadoras, se trata de una propuesta nacional -que también tiene el acompañamiento provincial- en la cual 14 establecimientos de Nivel Secundario, junto con modalidades, comenzarán a transformar la escuela, y con la misma pensamos que debemos brindarles una respuesta a los estudiantes”.

“Es necesario innovar tanto las propuestas pedagógicas como el acompañamiento a las trayectorias con nuevos formatos, agrupamientos, proyectos que puedan vincular a estos estudiantes con el mundo del trabajo, tanto con estudios superiores como la sociedad misma”, continuó.

Asimismo, la funcionaria de la Cartera Educativa anunció cuándo entrará en vigencia el programa: “A partir del día 4 de marzo ya comenzarán los primeros encuentros con el equipo de Nación, con las primeras capacitaciones y el acompañamiento correspondiente. Estas escuelas que son: siete del Secundario Orientado, dos Técnicas; dos de Gestión Privada; dos de Educación Especial y la Escuela Rural N°35 que tiene seis sedes. Todas ellas van a tener un encuentro presencial aquí en la ciudad de Río Gallegos, sumado a que contará con la participación de los supervisores del nivel y de las modalidades”.

“Nosotros, a largo plazo, queremos que los estudiantes de Santa Cruz tengan una oferta educativa que más adelante puedan vincularlos con el trabajo en la provincia. Queremos que conozcan la matriz productiva que sean estudiantes que puedan volver a su localidad conociendo cuáles son las ofertas de trabajo que tienen”, manifestó.

Escuelas de Verano

Por su parte, la directora provincial de Educación Secundaria comentó acerca de la finalización de las Escuelas de Verano: “Una instancia más de acreditación tuvieron los estudiantes con las escuelas de verano. Fueron tres semanas que comenzaron el 19 de enero y terminaron este 6 de febrero. En estas instancias, participaron casi todas las instituciones de Nivel Secundario Orientado, y también de Educación Técnica. Los estudiantes podían fortalecer los aprendizajes además de acreditar espacios adeudados, y con esto poder evitar la repitencia. Estuvimos contando con la participación de más de 2.000 estudiantes, 350 profesores y 2.500 horas cátedra”.

Proyecciones 2026

Finalmente, Gatica señaló: “Estamos trabajando en los ejes prioritarios de la provincia como es el eje de recuperación histórica de las instituciones, por lo cual están en condiciones y podemos decir que tienen calefacción, electricidad. También la parte de gas, vidrios, pisos, pinturas y era algo que solicitaba mucho la sociedad, pero hoy podemos decir que están en condiciones”.

“Además, estamos trabajando en la alfabetización con nuevos aliados que acompañan esta política educativa tomando esta alfabetización de forma sistémica, desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Superior y en todas las modalidades. Y otro de los ejes que tenemos es la recuperación de las trayectorias, con estos espacios curriculares que adeudan del año 2020 al 2023. Fueron un cúmulo de materias adeudadas, estuvimos encuadrados en el 2024 y 2025 con el Acuerdo 036, siendo dispositivos de acompañamiento con horas fuera de la carga horaria del profesor, por ende, el acuerdo termina en este ciclo lectivo, y se va a presentar una nueva propuesta para que puedan recuperar esos aprendizajes”, concluyó.