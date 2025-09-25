Gatica: “Los estudiantes son un pilar muy importante en la transformación de la escuela secundaria”

La provincia de Santa Cruz participa en un Encuentro Federal de Transformación de la Escuela Secundaria, llevado adelante por la Secretaría de Educación de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se trata de una iniciativa nacional que busca modernizar la enseñanza y responder a las necesidades de los jóvenes, garantizando su bienestar y preparación para el mundo laboral y estudios superiores.



Al respecto, la directora Provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica destacó que “se encuentran comprometidos en transformar la escuela secundaria para que tenga sentido para nuestros jóvenes, con cambios en el régimen académico, el diseño curricular, el acompañamiento de trayectorias educativas y la formación de docentes y equipos de gestión.”



Entre los programas nacionales que se implementarán en la provincia, detalló que se destacan: alfabetización financiera, habilidades socioemocionales y escuelas secundarias modelo que incorporan innovación educativa y herramientas de Inteligencia Artificial.



La directora expresó que en las distintas instituciones educativas de la provincia trabaja en trayectorias particulares de estudiantes, recuperando materias pendientes y certificaciones, y fortaleciendo la participación de los jóvenes a través de centros estudiantiles.



En la jornada de este jueves, se trabajó sobre la implementación en las jurisdicciones, un espacio participativo donde representantes de cada región compartieron avances y estrategias para llevar a la práctica los procesos de cambio.



A modo de síntesis, Gatica aseguró que “escuchar y acompañar a los estudiantes es fundamental para construir su futuro y garantizar educación de calidad”.