Gastroenterología y Hepatología: turnos disponibles en los consultorios externos de Caleta Olivia

Los Consultorios Externos de la Caja de Servicios Sociales (CSS), informan sobre la disponibilidad de turnos en Caleta Olivia para atenderse con la Dra. López Sarah. Se especializa en gastroenterología para adultos y hepatología para mayores de 16 años.

La asignación de turnos responde a criterios médicos y a la disponibilidad de los profesionales. Se sugiere consultar regularmente por disponibilidad y lista de espera.

Los requisitos para solicitar turno son los siguientes:

– Pedido de interconsulta (si es la primera vez)

– Estudios previos e Historia Clínica (cuando corresponda)

– Foto de la credencial de afiliación

Para consultas sobre turnos en Caleta Olivia:

Consultorios Externos CSS – Hospital Modular Caleta Olivia

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hs.

WhatsApp: 2966-386207