Garayalde: Un choque frontal dejó tres muertos en la Ruta 3

Colisionaron una Toyota Hilux y una Ford EcoSport. También hay tres heridos graves.

Los Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia trabajaron en el kilómetro 1750 de la Ruta Nacional 3 debido a un choque frontal entre una Toyota Hilux con dos ocupantes y una Ford Eco Sport con cuatro.

Hubo tres fallecidos -que iban en la EcoSport-, y tres heridos graves. Uno de los sobrevivientes es un niño de unos 9 años, que debió ser asistido de urgencia por los equipos de emergencia.

Los bomberos llegaron al lugar de la tragedia a bordo de la unidad de rescate móvil 31, según confirmó a Jornada el jefe de bomberos José Ayamilla.

El primer aviso lo dio el puesto policial de Garayalde. Se recomienda transitar con extrema precaución por la zona debido al intenso operativo para ordenar el tráfico y trasladar a los heridos.