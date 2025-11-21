Garay se reunió con delegaciones del Consejo Agrario y marcó los ejes de su gestión

El nuevo presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, mantuvo su primera reunión con las delegaciones de toda la provincia, encuentro que consideró clave para iniciar una etapa centrada en el desarrollo productivo, la articulación territorial y la escucha activa de las necesidades locales.

Garay, que asumió hace dos semanas, destacó que el encuentro responde a una directiva clara del gobernador Claudio Vidal: trabajar de manera articulada con cada delegación y fortalecer el rol productivo del organismo. “Era importante tener esta primera reunión con todos los delegados del Consejo Agrario. Este es el pedido del Gobernador: trabajar en conjunto y empezar a marcar esta parte productiva, que es uno de los ejes de la gestión”, manifestó.

El titular del CAP remarcó que todas las delegaciones plantearon inquietudes y necesidades que requieren respuesta. “Sabemos que les faltan muchas cosas” dijo, y agregó: “Entendemos los reclamos y vamos a trabajar arduamente para ir mejorando de a poco, en un contexto económico difícil”. En ese sentido, afirmó que el organismo se encuentra “con las puertas abiertas a cualquier sugerencia o propuesta que acerque la comunidad”.

Garay valoró también el nivel de compromiso de los equipos territoriales: “Hay delegados con muchas ganas de trabajar, con sentido de pertenencia. Eso es fundamental”.

Trabajo articulado con otros organismos

Durante la reunión se trazaron objetivos preliminares para el próximo año y se analizaron proyectos de cada delegación. Garay adelantó que continuará con una ronda de encuentros junto a los directores del CAP en Río Gallegos, para agilizar la administración y reestructurar áreas, con el fin de mejorar el funcionamiento general del organismo.

Además, detalló que el Consejo Agrario ya inició un esquema de trabajo conjunto con otros sectores estratégicos, mencionando a Santa Cruz Puede S.A.U., la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), con la que se firmó un convenio para fortalecer proyectos técnicos y de investigación, y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que permitirá al CAP avanzar en proyectos productivos. Asimismo, mencionó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), cuyos profesionales les aportarán asistencia técnica y planificación.

“Vamos a visibilizar el trabajo del Consejo Agrario, que es muy importante. El Gobernador está haciendo mucho hincapié en este sector, y nuestro compromiso es estar a la par de cada delegación”, aseguró para finalizar.